Atlético Tucumán venció a Gimnasia y lo complicó en la permanencia

El decano venció 2 a 1 al Lobo, que corre riesgo de terminar la fecha en zona de descenso de forma compartida.

Atlético Tucumán derrotó por 2 a 1 a Gimnasia en el partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Prensa Atlético Tucumán

Atlético Tucumán derrotó por 2 a 1 a Gimnasia como visitante, en el partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Copa de la Liga Profesional y complicó al conjunto platense, que corre riesgo de terminar la fecha en zona de descenso de forma compartida.

Los goles para el conjunto dirigido por la dupla de Favio Orsi y Gustavo Gómez fueron de Marcelo Estigarribia y Nicolás Romero. El tanto para el conjunto platense fue de Matías Abaldo.

Con este resultado, Gimnasia quedó décimo con 15 puntos pero en la tabla anual tiene 45 puntos y quedó a 3 puntos de Colón, en descenso directo. Mientras que Atlético Tucumán escalo a la novena posición con 17 puntos y con chances de acceder a los puestos para disputar la Copa Sudamericana 2024.

¡FESTEJA EL SABALERO! ¡SUFRE EL LOBO! Gimnasia perdió con Atlético Tucumán en el Bosque y, con un partido más, tan solo le lleva 3 puntos de ventaja a Colón en la Tabla Anual… ¿Quién DESCENDERÁ a la#PrimeraNacional? pic.twitter.com/tIfPPCLTx9

— SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2023

En un flojo primer tiempo, a ambos equipos les costó dominar el juego por el estado del campo de juego y dificultó el trabajo de los laterales.

Pero a los 28 minutos, luego de una mala salida de una mala salida de Gimnasia, Marcelo Estigarribia abrió el marcador desde la derecha al recibir un pase al vacío de Joaquín Pereyra. Cuatro minutos después, nuevamente Estigarribia quedó mano a mano con Tomás Durso, pero no pudo estirar la ventaja.

Antes del descanso, el Lobo tendría una chance con Nicolás Colazo, quien ejecutó una gran volea que debió ser desviada al córner por el arquero Tomás Marchiori.

En el complemento, Luciano Gómez controló la pelota dentro del área y Matías Orihuela chocó con el defensor de Gimnasia cuando fue a disputar la posición. Gómez cayó dentro del área y todo el Lobo pidió penal, pero Yael Falcón Pérez negó que había falta.

A los 7 minutos, Matías Abaldo capta un rebote afuera del área que se clavó abajo del travesaño y puso el 1 a 1. Faltando un cuarto de hora para el final, Nicolás Romero selló el 2 a 1, ingresando por el segundo palo en un tiro de esquina y dejó estático al equipo platense.

Síntesis de Gimnasia vs. Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional 2023

Fecha 13 – Zona A

Gimnasia LP (1) vs. Atlético Tucumán (2)

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Facundo Tello

Gimnasia: Tomás Durso; Luciano Gómez, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Rodrigo Gallo; Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez, Nicolás Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi y Gustavo Gómez.

Gol en el primer tiempo: 28m Marcelo Estigarribia (AT)

Goles en el segundo tiempo: 7m Matías Abaldo (G), 29m Nicolás Romero (AT)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) M. Abaldo por R. Gallo (G), 18m A. Bolivar por P.De Blasis (G), 30m H.D.La Fuente por R. Tesuri (AT), 32m I. Mammini por L. Gomez (G), 34m J. Giani por M. Coronel (AT), 38m A. Rodriguez por M. Estigarribia y B. Kociubinski por G. Acosta (AT), 43m L. Castro por B. Dominguez y F. Soldano por E. Ramirez (G)

Escrito por Nadia Yucheris

NA