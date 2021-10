Atlético Tucumán venció a Argentinos Juniors y volvió a la victoria tras seis partidos

El Decano, con su nuevo entrenador Pablo Guiñazú en la platea, le ganó de local al Bicho, por 4 a 3, en uno de los partidos correspondientes a la 16ta. fecha de la Liga Profesional.

El partido se llevó a cabo en el estadio Monumental Presidente José Fierro, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y los tantos del «Decano» fueron marcados por Ramiro Ruíz Rodríguez y Ramiro Carrera, en la etapa inicial, y Agusto Lotti y Marcelo Ortiz, en el segundo tiempo; mientras que descontaron Nicolas Reniero, Mateo Coronel y Kevin Mac Allister, todos en la parte final.

Atlético Tucumán en la semana se quedó sin entrenador por la renuncia de Omar De Felippe por los malos resultados y hoy contó con Martin Anastacio como DT interino, hasta que se haga cargo de la conducción técnica Pablo Guñazú, quien observó el partido desde las plateas del estadio Monumental.

Cuando el encuentro estaba aún en en estudio, a los 3 minutos, Ramiro Carrera ejecutó rápidamente un tiro libre en el borde del área grande por derecha, cedió corto para Felipe Campos, quien habilitó a Ramiro Ruiz Rodríguez para que, con un tiro bajo y al primer palo, estableciera el 1 a 0.

Argentinos trató de reaccionar y contó con una inmejorable ocasión de alcanzar la igualdad, a los 16 minutos, cuando Ramiro Carrera derribó en el área Lucas Villalba: penal.

El disparo lo ejecutó el paraguayo Gabriel Ávalos, pero su remate bajo pero si potencia al palo izquierdo, fue brillantemente contenido por el veterano arquero de Atlético, Cristian Luchetti.

El «Bicho» se desconcentró y Atlético aprovechó el convite y a los 29 marcó el segundo, tras un veloz ataque de Ramiro Ruiz Rodríguez por izquierda y un centro rasante al área, aprovechado por Ramiro Carrera en el segundo palo, quien con un toque corto a escasos metros del arco, marcó el 2 a 0.

La parte final no varió demasiado en el comienzo y Atlético anotó el tercero a los 9 minutos, a través de un golazo de Agusto Lotti, quien clavó el balón el ángulo izquierdo de Federico Lanzillota desde la entrada del área grande, gol que parecía que sentenciaba el resultado.

Pero imprevistamente, Argentinos descontó por partida doble en un par de minutos, a los 31 y 32, con dos golazos desde afuera del área de Nicolás Reniero, y creció el suspenso en Tucumán.

Pero a los 34, Marcelo Ortíz, con un preciso cabezazo, estableció el 4 a 2, parecía que sentenciaba el resultado y le daba un merecido triunfo a Atlético Tucumán, que espera el debut de Guiñazú como entrenador, pero Argentinos volvió a descontar en el quinto minuto de descuento, también de cabeza, y le puso emoción hasta el pitazo final de Germán Delfino.

Con la victoria, Atlético llegó a las 19 unidades y está decimonoveno; mientras que Argentinos se quedó con 21 puntos y en la decimotercera posición de la tabla.

En la próxima fecha Atlético visitará a Estudiantes de La Plata, el miércoles venidero a las 19; al tiempo que Argentinos Juniors recibirá a Colón de Santa Fe, el jueves desde las 14.30.

– Síntesis –

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortíz, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Leonardo Heredia y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruíz Rodríguez. DT: Martin Anastacio.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Pablo Minessale, Carlos Quintana y Matías Romero; Jonathan Gómez, Gabriel Fiorentín, Enzo Kalinski y Lucas Villalba; Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 3m. Ramiro Ruíz Rodríguez (AT) y 29m. Ramiro Carrera (AT).

Goles en el segundo tiempo: 9m. Agusto Lotti (AT), 31m. Nicolás Reniero (AJ), 32m. Mateo Coronoel (AJ), 34m. Marcelo Ortiz (AT) y 50m. Kevin Mac Allister (AJ).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Diego Sosa por Pablo Minissale (AJ) y Gabriel Carabajal por Enzo Kalinski (AJ); 15m. Ciro Rius por Ramiro Carrera (AT); 19m. Cristian Menendez por Agusto Lotti (AT); 23m. Luciano Gomez por Jonathan Gomez (AJ) y Mateo Coronel por Gabriel Ávalos; 26m. Franco Mussis por Felipe Campos (AT), Jaquín Pereyra por Leonardo Heredia (AT) y Óscar Benitez por Ramiro Ruíz Rodriguez (AJ); y Lautaro Ovando por Matías Romero (AJ).

Amonestados: Gabriel Ávalos (AJ), Nicolás Reniero (AJ), Ramiro Carrera (AT), Lautaro Ovando (AJ) y Franco Mussis (AT).

Incidencias: en el primer tiempo, 16m. Cristian Luchetti (AT) le atajó un tiro penal a Gabriel Ávalos (AJ).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Atlético Tucumán.