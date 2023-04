Atlético Tucumán se llevó un valioso empate en su visita a Colón

Igualaron 0 a 0 y el arquero del «Decano», Tomás Marchiori, contuvo un penal.

Colón y Atlético Tucumán no se sacaron diferencias. FOTO NA: Prensa Atlético Tucumán

Atlético Tucumán la paso mal en su visita a Colón de Santa Fe, pero gracias a la destaca actuación de su arquero Tomás Marchiori, igualó 0 a 0 y cosechó un valioso punto, en un encuentro válido por la novena fecha de la Liga Profesional 2023.

El portero del «Decano», a los 45 minutos del primer tiempo, le contuvo un penal al atacante del local José Neris.

Desde el inicio fue Colón el que marcó las pautas del encuentro con una clara supremacía, en la que acorraló a su rival. Sin embargo, con el correr de los minutos y un cambio de cara, Atlético Tucumán emparejó el juego y contó con algunas acciones.

Pero el cambio futbolístico de los tucumanos duró un suspiro, ya que el «Sabalero» poco antes de la media hora de juego se adueñó por completo del partido y tuvo una buena situación por intermedio de Juan Álvarez, aunque no la pudo agarrar bien y el remate se fue desviado.

En el cierre de la primera etapa, el capitán de los visitantes, Bruno Bianchi, empujó a Neris en el área y el árbitro Pablo Echavarría no dudó en cobrar la falta. La pena máxima fue ejecutada por el propio delantero que no pudo vencer al arquero Marchiori, quien dejó en claro por qué sería la figura de la noche.

Aunque Colón comenzó mejor el complemento, el que tuvo las chances concretas de abrir el marcador fue el delantero visitante Bautista Kociubinski con una doble secuencia en la que no logró batir al arquero local Ignacio Chicco.

El «Sabalero» pasó el asedio de Atlético Tucumán y desplegó un domino total hasta el final del partido, en el que abrió paso para el destacado desempeño del portero Marchiori con intervenciones para ahogar los gritos de gol de Neris, Carlos Arrúa y Ramón «Wanchope» Ábila.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Liga Profesional 2023.

Fecha 9.

Colón (0) – (0) Atlético Tucumán.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Pablo Dóvalo.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz; Julián Chicco; Juan Álvarez, Stefano Moreyra, Joaquín Ibáñez, Carlos Arrúa; Santiago Pierotti y José Neris. DT: Néstor Gorosito.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez, Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Incidencia en el primer tiempo: 45m Tomás Marchiori (AT) le contuvo un penal a José Neris (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Baldomero Perlaza por Moreyra (C); 24m Eric Meza por Álvarez (C), Natanael Troncoso por Arrúa (C), Ramón Ábila por Neris (C); 30m Francisco Di Franco por Acosta (AT), Renzo Tesuri por Pereyra (AT), Facundo Taborda por Ibáñez (C); 38m Cristian Menéndez por Estigarribia (AT), Braian Guille por Coronel (AT); 47m Adrián Sánchez por Rodríguez (AT).

Escrito por Leonardo González

