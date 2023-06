Atlético Tucumán le ganó a Godoy Cruz y se alejó del fondo de la tabla

Con este resultado, los tucumanos alcanzaron los 21 puntos y les permitió tomar respiro del descenso.

En el Monumental José Fierro, Atlético Tucumán le ganó a Godoy Cruz.NA/Prensa CAT.

Atlético Tucumán le ganó 2-1 a Godoy Cruz, en condición de local, en el marco de la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2023 y alcanzó los 21 puntos.

En el partido disputado en el Estadio José Fierro de San Miguel de Tucumán, Mateo Coronel había abierto la cuenta para el los tucumanos a los 36 minutos de juego. A los 18 de la segunda etapa, Matías Orihuela puso el 2-0 y, a los 38, Julián Eseiza descontó para el conjunto mendocino.

El equipo de Lucas Pusineri, que alcanzó los 21 puntos y trepo al vigesimotercer puesto, continuará su camino en la Liga Profesional de Fútbol cuando visite a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón; mientras que, por el lado de los dirigidos por Daniel Oldrá, recibirán a Boca en el Estadio Malvinas Argentinas.

Sobre el final del primer tiempo, Atlético Tucumán encontró la ventaja en un contragolpe letal iniciado por un despeje de Adrián Sánchez que decantó en los pies de Guillermo Acosta. Este, desde su campo, empezó a construir la jugada juntándose con Mateo Coronel y Ramiro Ruíz Rodríguez, quien desbordó por la derecha y metió el pase al medio para el ingreso del ex Argentinos Juniors, Mateo Coronel, que definió al primer palo de Diego Rodríguez para marcar el 1-0.

Ya en la segunda parte, a los 18, Matías Orihuela tomó la pelota desde el lateral izquierdo de su área y encaró hacia el borde del área rival, donde cedió la pelota para Marcelo Estigarribia. Este, de taco, dejó mano a mano a Mateo Coronel con Diego Rodríguez, que evito el gol pero, en el rebote, la pelota le quedó flotando a Matías Orihuela que cabeceó y marcó el 2-0.

A los 38, Thomas Galdames ejecutó un tiro de esquina desde la derecha al primer palo donde se encontraba Roberto Fernández quien desvió la trayectoria para que Federico Rasmussen cabecee en el punto de penal y le deje la pelota servida a Julián Eseiza para que descuente y ponga el 2-1.

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs Godoy Cruz de Mendoza por la Liga Profesional de Fútbol 2023:

Liga Profesional de Fútbol 2023 – Fecha 20.

Atlético Tucumán (2) – Godoy Cruz de Mendoza (1).

Estadio: José Fierro, San Miguel de Tucumán.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Fernando Echenique.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruíz Rodríguez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Brian Salvareschi, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Gonzalo Abrego, Cristián Núñez, Roberto Fernández, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny; Tadeo Allende. DT: Daniel Oldrá.

Gol en el primer tiempo: 36m. Mateo Coronel (AT)

Goles en el segundo tiempo: 18m. Matías Orihuela (AT); 38m. Julián Eseiza (GC)

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Lucas Arce por Brian Salvareschi (GC) y Salomón Rodríguez por Hernán López Muñoz (GC); 20m. Bautista Kociubinski por Mateo Coronel (AT); 32m. Thomas Galdames por Juan Meli (GC) y Julian Eseiza por Cristián Núñez (GC); 39m. Francisco Di Franco por Adrián Sánchez (AT) e Ignacio Maestro Puch por Ramiro Ruíz Rodríguez (AT); 45m. Yonathan Cabral por Marcelo Estigarribia (AT)

Escrito por Agustín Piñan

NA