Atlético Tucumán fue 12 fechas puntero y se quedó afuera de todo

«Uvita» Fernández y Fabricio Domínguez marcaron para el «Halcón» que jugará Copa Sudamericana una vez más y tiene una remota chance de Libertadores.

Defensa y Justicia dejó con las manos vacías a Atlético Tucumán. El «Halcón» venció por 3 a 1 en en Florencio Varela, en el marco de la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Nicolás Fernández con un doblete, a los 21 minutos del primer tiempo y 29 del complemento, y Fabricio Domínguez, a los 37 del segundo tiempo, le dieron el triunfo al «Halcón», mientras que Mateo Coronel, a los 26 de penal, marcó la igualdad transitoria para el «Decano».

Con este resultado, el equipo de Lucas Pusineri no logró clasificarse a la Copa Sudamericana 2023 por el triunfo de San Lorenzo. El «Decano» fue puntero durante 12 jornadas y puede terminar sexto.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Nazareno Colombo, Nicolás Zalazar, Alexis Soto; Julián López, Gabriel Alanís, Kevin Gutiérrez, Manuel Duarte, Gastón Togni; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Eugenio Isnaldo; Cristian Menéndez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el primer tiempo: 21m Fernández (DyJ).

Goles en el segundo tiempo: 26m Coronel (AT) de penal, 29m Fernández (DyJ), 37m Domínguez (DyJ).

Cambio en el primer tiempo: 43m F.Domínguez por Alanís (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: 9m T.Galván por Duarte (DyJ); 17m F.Di Franco por Garay (AT), R.Rodríguez por Isnaldo (AT), I.Puch por Menéndez (AT), 28m A.Lotti por Orihuela (AT); 40m A.Ríos por Fernández (DyJ).