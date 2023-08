Atletico Tucumán e Instituto cerraron la segunda fecha de la Copa de la Liga con un empate sin goles

Tomás Marchiori, el arquero de los tucumanos, evitó la derrota sobre el final del partido.

Atlético Tucumán vs. Instituto. Foto NA: PRENSA INSTITUTO.

Atlético Tucumán e Instituto empataron 0 a 0 en un encuentro muy opaco pero que tuvo al arquero Tomás Marchiori como la figura del partido que se disputó en el estadio Monumental José Fierro por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Diego Dabove perdió uno de los últimos cinco partidos como visitante -el 4 a 2 en Mendoza ante Godoy Cruz- y de a poco suma puntos para alejarse del descenso en los promedios.

Por el lado del Decano, con el de hoy alcanzó la racha de ocho partidos sin perder, con cinco triunfos y tres empates, y no pierde como local desde la fecha 16 del torneo de la Liga Profesional ante Argentinos Juniors por 2 a 1.

En un primer tiempo que tuvo intenciones de ambos lados pero sin certezas ni precisión a la hora de definir, pero si hubo llegadas por parte de los dos equipos, aunque el juego no haya sido el más vistoso.

Cuando quedaban 20 minutos, una mano de Atlético Tucumán llamó la atención del VAR ya que dio de lleno en la mano del defensor del local pero Ariel Penel terminó cobrando tiro de esquina a favor de Instituto.

Tras este incidente que no pasó a mayores en las quejas de los futbolistas del cuadro cordobés, el encuentro no tuvo grandes insinuaciones en los arcos, mucho menos que en la primera etapa y cerró con un opaco 0 a 0 que tuvo a Marchiori como figura por una gran tapada a Gastón Lodico.

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs. Instituto por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A.

Fecha 2.

Atlético Tucumán 0-0 Instituto.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Silvio Trucco.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Adrián Sánchez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Lucas Rodríguez; Matías Romero, Nicolás Linares, Gastón Lodico, Franco Watson; Adrián Martínez y Santiago Rodríguez. DT: Diego Dabove.

Cambios en el segundo tiempo: 10m Jonás Acevedo por S. Rodríguez (I); 11m Gabriel Graciani por Romero (I); 23m Justo Giani por Acosta (AT); Ignacio Maestro Puch por Estigarribia (AT); 29m Braian Cuello por Watson (I); 31m Ramiro Ruiz Rodriguez por De La Fuente (AT); Cristian Menéndez por Coronel (AT).

NA