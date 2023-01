Asunción de Lula da Silva como presidente de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva asume en un país muy distinto al que dejó. Dividido y en crisis económica deberá reconstruir lo que supo ser una potencia.

Luiz Inácio Lula da Silva asumió por tercera vez como presidente de Brasil en una ceremonia en Brasilia con 17 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Alberto Fernández, y un fuerte operativo de seguridad ante los recientes incidentes de violencia por parte de seguidores del saliente mandatario Jair Bolsonaro.

Más de 300.000 personas celebraron en la capital brasileña, donde a la par de la ceremonia oficial se realizó el Festival del Futuro, una fiesta con más de 65 artistas en dos escenarios montados en la explanada de los ministerios.

EL SALUDO ENTRE LULA DA SILVA Y ALBERTO FERNÁNDEZ

El presidente Alberto Fernández encabezó la delegación argentina que dio los primeros saludos protocolares al flamante mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da SIlva, en el Salón Noble del Palacio del Planalto, la Casa de Gobierno de Brasil.

Lula: «A nadie le interesa un país que vive en pie de guerra»

El flamante presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, prometió hoy “gobernar para 215 millones de personas” y no únicamente para quienes lo votaron, subrayó que “a nadie le interesa un país que vive en pie de guerra” e insistió en la necesidad de “unir al país, porque no existen dos Brasil, sino un único pueblo que comparte la virtud de no rendirse”.

En su discurso en el Palacio del Planalto, tras recibir la banda presidencial, Lula parafraseó un texto del chileno Pablo Neruda, al afirmar que los brasileños saben que “pueden cortar las flores pétalo a pétalo, pero todos saben que llegará la primavera. Y aquí ha llegado”.

LULA TIENE LA BANDA PRESIDENCIAL

Acompañado por representantes de las minorías excluidas por el gobierno de Jair Bolsonar, el presidente de Brasil ingresó a Planalto investido con los colores de su país.

JURÓ LULA

El presidente electo asumió como presidente de a República Federativa de Brasil

MINUTO DE SILENCIO POR PELÉ

En medio de la asunción recordaron a O Rei. También recordaron al papa emérito Benedicto XVI.

COMENZÓ LA ASUNCIÓN DE LULA

Luiz Inácio Lula da Silva inició pasadas las 14.30 la ceremonia de asunción del mando como presidente de Brasi por tercera vez, al iniciar en el Rolls Royce descapotable de la Presidencia de la República un desfile desde la Catedral Metropolitana hasta el Congreso en la Explanada de los Ministerios en la capital Brasilia, ante una multitud

En el vehículo para recorrer 1,4 kilómetros se encuentran también la futura primera dama Rosángela da Silva, el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin y su esposa, Lu Alckmin.

Agenda de la Asunción de Lula

A continuación, el paso a paso de la ceremonia:

14.20: Se espera que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) llegue a esa hora a la Catedral, en un extremo de la explanada de los ministerios, desde donde desfilará hasta el Congreso, en un trayecto de dos kilómetros, rodeado de miles de seguidores. Tras el reciente atentado fallido contra el aeropuerto de Brasilia por parte de un empresario bolsonarista y la violencia registrada durante la campaña, la duda es si Lula usará chaleco antibalas y si desfilará en el clásico Rolls Royce de la Presidencia o en un vehículo blindado. Lo acompañarán su mujer, Janja, y el vice Geraldo Alckmin, junto a su esposa.

15: En el Congreso, Lula y su vice jurarán oficialmente en el cargo en una ceremonia solemne y el flamante mandatario dará su primer discurso ante los diputados, senadores, representantes de las delegaciones internacionales y demás autoridades presentes.

16:30: Ya como presidente, Lula se dirigirá hacia el Palacio del Planalto, donde recibirá la banda presidencial, un rito protocolar. Ante la ausencia de Bolsonaro, que viajó ayer hacia Estados Unidos, y la negativa de su vice, Hamilton Mourao, a reemplazarlo, se desconoce quién se la colocará. La futura primera dama, la socióloga Janja da Silva, organizadora de la toma de posesión, ha escuchado sugerencias de que este momento sea realizado por Dilma Rousseff, presidenta del PT derrocada en 2016, o por representantes del pueblo, como obreros, indígenas y afrodescendientes. A continuación, Lula dará un discurso ante el público presente en la Plaza de los Tres Poderes.

17: Dentro del Planalto, el flamante presidente recibirá a las delegaciones extranjeras para un saludo protocolar y luego tomará juramento a los 37 ministros de su Gabinete.

19:30: Lula, su vice Alckmin y sus respectivas esposas se dirigirán al Palacio de Itamaraty, donde se celebrará una recepción para los jefes de Estado y de Gobierno extranjeros presentes en Brasilia.