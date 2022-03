Asumió la nueva subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs de La Pampa

Vanina Fernández es la nueva subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs del Ministerio de la Producción.

El Ministerio de la Producción presentó a la flamante subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, Vanina Fernández quien se desempeñará en el lugar que hasta la fecha ocupaba Silvano Tonellotto.

Vanina Fernández es responsable del área de Desarrollo Industrial desde 2015 con una vasta experiencia en economía, producción y gestión. “La designación de Vanina Fernández tiene que ver no sólo con su experiencia, conocimiento y compromiso sino también porque forma parte de un equipo y proyecto de trabajo que veníamos llevando adelante junto a Silvano Tonellotto, siempre aportando a diversificar la matriz productiva provincial con una mirada sustentable, económica y social”, sostuvo la ministra Fernanda González.

“Tanto el Gobernador como quien les habla, no tenemos más que palabras de reconocimiento y agradecimiento para con Silvano Tonelloto, quien decidió por cuestiones personales y familiares continuar su trabajo en el Ministerio desde otro lugar. Realmente su gestión al frente de la Subsecretaría ha sido invaluable, así como su compromiso y dedicación. La designación de Vanina Fernández de alguna manera refuerza el camino trazado por Tonellotto ya que forma parte de su equipo desde hace años”, agregó la funcionaria.

En este sentido, se destacó desde la cartera que el ahora ex subsecretario de Industria, Comercio y PyMEs, continuará vinculado profesionalmente al Ministerio de la Producción.