Asumieron las nuevas autoridades de la UCR: «tenemos que ser gobierno»

El flamante presidente del Comité provincial, Diego Marcantonio, aseguró que va a trabajar «para ser gobierno en 2023″.

Este martes por la tarde y en la sede del Comité Capital de santa Rosa asumieron las nuevas autoridades provinciales de la UCR. A partir de ayer la conducción estará en manos del exintendente de Parera, Diego Marcantonio, quien es un hombre cercano a Daniel Kroneberger.

Al hablar a los presentes Marcantonio dijo que “Nuestro objetivo de máxima como partido es el 2023. No hay lugar para titubeos: tenemos que ser gobierno”

Agregó que “la ciudadanía en general y el pampeano por sobre todas las cosas, se expresó . Hay mucho para leer pero a simple vista se puede vemos que hay un hartazgo con el partido gobernante. A gente nos pide que dejemos de ser oposición y que seamos gobierno. Tenemos que llevar adelante la bandera del recambio”, afirmó-

Agradeció en nombre de todos los integrantes de la mesa “por permitirnos la posibilidad de trabajar por la UCR”.

Pidió “trabajar en etapas: primero hacia adentro y ahí necesitamos de todos dejando de lado las pequeñeces y pensando un proyecto de partido. Es imposible ganar la provincia sino no nos organizamos y construimos un partido sólido».

“El segundo paso será salir a la sociedad. Hoy conformamos un frente el cual hay que fortalecerlo, conocerlo más y ampliarlo si hace falta. Es fundamental ganar cada uno de nuestros pueblos. Sino ganamos los pueblos no hay posibilidad en la provincia».

Aseguró que “el justicialismo perdió la calle, pero todavía no hemos llegado nosotros. Hay que dialogar y caminar. Tenemos que escuchar al ciudadano, interpretarlo lo mejor posible. Hay que invitarlo a trabajar en un proyecto de provincia real, concreto y palpable,. El vecino debe sentirlo como propio. No busquemos excusas y no busquemos peleas. Tenemos que saber que el adversario no está en nuestro partido. El adversario es todo aquel que no trabaje para mejorar la provincia”.

“Los invito a ganar en 2023. Todo logro comienza con un sueño que hay que construir dia a dia y lo vamos a lograr. Hoy nos tiene que quedar dando vuelta esa idea y que mañana podamos decir convencidos que vamos a ser gobierno en 2023”.

Autoridades

El exintendente de Parera, Diego Marcantonio es el presidente del Comité Provincia. La vicepresidenta Primera quedó para la ex intendenta de Alpachiri, Nidia Ancín, y el vicepresidente Segundo, el concejal de General Pico, Guillermo Coppo.

La Secretaría será Marta González, el Tesorero Pedro Salas, y la Secretaria de Género, Silvia Crochetti. Los vocales titulares son Federico Guidugli, María Riestra y Bruno Rodríguez, mientras que los suplentes son: Manuel Gallego, Elida Deanna, Carlos Irrazabal y Andrea Alanis.

Los delegados titulares al Comité Nacional son Martín Berhongaray, Marcela Coli, Juan Carlos Marino y Estela Guzmán. Como suplentes quedaron Francisco Torroba y Tamara Herrera.

Como Convencionales Nacionales están María Luján Mazzuco; Julio Pechín; María Valderrama; Sebastian Forte; María Viceconte; Santiago Palacio; Romina Mota; y Hugo Pérez. Los suplentes son: Rubén Prieto, Elsa Arrieta y Guillermo Etcheverri.

Los nombres marcan una nueva distribución de poder dentro de la UCR en la provincia. Las líneas Verde (Daniel Kroneberger); Azul (Francisco Torroba); Blanca (Juan Carlos Marino); Celeste («Poli» Altolaguirre y Martín Berhongaray); las mujeres radicales y Cantera Popular (conduce desde hace 7 años la Juventud Radical) acordaron armar una lista de unidad y evitaron la interna.

Kroneberger no quiso asumir como presidente de la UCR de La Pampa pero puso en ese lugar a su hombre de confianza: Diego Marcantonio.