Asignan a La Pampa $ 28 millones para financiar al sector ovino

Se llevó a cabo la primera reunión del año de la Unidad Ejecutora de la Ley Ovina Provincial con el objetivo de definir acciones y analizar los avances logrados con la nueva Ley Nacional N°25.422, del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Lamas.

Formaron parte de este encuentro el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi; el director de Ganadería, Marcelo Lluch; la directora de Extensión Agropecuaria y Coordinadora de la Ley Ovina y Caprina en la Provincia, Virginia Martínez, el gerente del frigorífico de Santa Isabel, además de referentes de INTA, SENASA, Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Facultades de Agronomía, Ciencias Veterinarias, Cooperativa Ovina de M. Mayer y productores de distintas zonas.

En dicho encuentro en principio se efectuó un breve repaso y balance del trabajo realizado en los últimos años, pero especialmente se trató la asignación de fondos 2022. La directora de Extensión Agropecuaria, Virginia Martínez, resaltó que también durante el encuentro se analizaron los precios de referencia para las diferentes categorías de animales, y los relacionados para infraestructura predial, a partir de los cuales se delinearon los montos para establecer las cinco líneas crediticias que se aprobaron. También se plantearon otros temas relacionados al sector,mencionando capacitaciones a futuro para traccionar el consumo de carne ovina mediante trozado.

Respecto de la renovación de la nueva ley nacional que tendrá vigencia hasta el 2031, se informó que no sólo contemplará la actividad ovina sino también la de llamas, con objetivos puestos en sostener el desarrollo de la producción, transformación y comercialización en este sector, dando valor agregado en todos los eslabones de la cadena, con el fin de promover el desarrollo regional.

El subsecretario Ricardo Baraldi explicó a la Agencia Provincial de Noticias que “concretamente los 28 millones destinados a nuestra Provincia serán distribuidos en las distintas líneas crediticias vigente, para Inicio de la Actividad, para Retención de Vientres, Mejoramiento Genético, otra línea destinada a Infraestructura Predial y finalmente para Prefinanciación Comercial”.

Dichas líneas le llegarán a los productores en forma de Aporte Reintegrable en carácter de crédito o a través de Aporte No Reintegrable para instituciones debidamente justificadas. Cabe destacar que todas las líneas cuentan con 12 meses de gracia, sin aplicación de tasa de interés, y devolución en hasta 5 cuotas anuales.

El funcionario se refirió a la implementación de esta nueva Ley Ovina aprobada en el mes de octubre de 2021 luego de que caducara la anterior pasados los 10 años, y al “arduo trabajo de los diputados provinciales para lograr una nueva Ley que beneficie a La Pampa, como lo está haciendo actualmente”.

Detalló que se aprobó esta nueva Ley Nacional por 850 millones de pesos anuales para todo el país, de los cuales la Provincia recibirá un fondo por los 28 millones de pesos, “que para nosotros es una cifra histórica para este sector,lo cual nos da muchas expectativas y ganas de seguir trabajando”, enfatizó Baraldi. Hasta el momento La Pampa recibía por la Ley Ovina una suma de 6 millones de pesos anuales que se mantuvo durante los últimos tres años.

Respecto de los ANR el subsecretario manifestó que “la idea es contar con un porcentaje de aportes no reintegrables en forma de subsidio, para poder afrontar varios proyectos, por ejemplo aquellos solicitados por municipios que ya nos presentaron sus trabajos en cuanto al tema ovino, también la Facultad de Agronomía, Escuelas Agrotécnicas, y la Expo Ovino de Alpachiri”. Respecto de estas instituciones precisó que “nos parece importante financiar esos proyectos porque hoy en día sabemos que los ovinos están distribuidos en todos los campos, con lo cual necesitamos la mano de obra, por ello es importante que los estudiantes secundarios tengan formación en el tema ovino, ya que podría ser una salida laboral directa”.