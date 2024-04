Así son los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga

El torneo argentino va llegando a su fin y muchos equipos se juegan todo en la última fecha para poder clasificar a la siguiente ronda.

La Copa de la Liga Profesional, uno de los campeonatos que más relevancia tomó en los últimos años dentro del fútbol argentino, está llegando a su fin y van quedando definidos los cruces de cuartos de final de los ocho equipos que seguirán en carrera por el tan ansiado título.

Los cuatro mejores de cada zona disputarán los cuartos de final en un partido único, en el estadio neutral, de la siguiente manera:

1° Zona A vs 4° Zona B

2° Zona B vs 3° Zona A

1° Zona B vs 4° Zona A

2° Zona A vs 3° Zona B

CÓMO ESTÁN HASTA EL MOMENTO LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

River (1° A) vs. Defensa y Justicia (4°B)

Estudiantes (2°B) vs. Barracas Central (3°A)

Godoy Cruz (1° B) vs. Vélez (4° A)

Argentinos Juniors (2°A) vs. Lanús (3°B)

POSICIONES DE LA COPA DE LA LIGA

EN QUE FECHAS SE JUEGA LA SEGUNDA PARTE DE LA COPA DE LA LIGA

Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 21 de abril. Las semifinales serían una semana más tarde (la del domingo 28 de abril) y la final será el 5 de mayo. Todos los partidos se darán en un estadio neutral.

Tanto los cuartos como las semifinales, en caso de igualdad, irán a penales mientras que la final tendrá un tiempo extra compuesto de dos etapas de 15 minutos que, en caso de no decretar un ganador, tendrá una definición desde los doce pasos. Quien se consagre campeón, clasificará al Trofeo de Campeones, a disputarse con el ganador de la Liga Profesional 2024, que comenzará el fin de semana del 12 de mayo.