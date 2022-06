Así será el servicio de recolección y barrido durante este fin de semana largo

El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (Emhsu) informa que en virtud de los feriados en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes (este viernes), y por el día de la bandera (el lunes), habrá un cronograma de servicios diferente a lo habitual en la ciudad de Santa Rosa.

Este viernes 17 de junio el servicio diurno será normal mientras que no habrá servicio en turno nocturno. El sábado, en tanto no habrá servicio durante toda la jornada. El domingo 19 de junio no habrá servicio durante toda la jornada. Por otra parte, el lunes 20 no habrá servicio diurno de recolección de residuos, según el informe oficial que dio a conocer la municipalidad.

Los servicios tanto de recolección de residuos como de barrido de calles se reanudaran el lunes 20 a las 21.