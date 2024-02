Así funcionan los clones de Mercado Pago con los que estafan a los comerciantes

Se trata de una aplicación que muestra que un pago se hizo de manera exitosa, pero es falsa. La empresa dice cuáles son los pasos a tener en cuenta para no ser víctima.

Una nueva modalidad de estafa se está realizando a los comercios: simular el pago o transferencia de dinero mediante una aplicación de Mercado Pago falsa. Otras publicaciones en Facebook, Marketplace o Telegram promocionan la venta de esta aplicación apócrifa a precios irrisorios . ¿Pero de qué se trata?

Se trata de aplicaciones que imitan a las billeteras digitales y que generan comprobantes falsos de pago por QR o de transferencia. Tiene un diseño muy similar al verdadero aunque su logo no es igual al de la herramienta de pagos de Mercado Libre y algunas palabras no son exactas. Su comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia, como sí tiene el original, y aparece la palabra “pagar” en vez de “transferir”.

El estafador hace una compra, a la hora de pagar le avisa al vendedor que va a pagar con Mercado Pago, ingresa un alias CBU y el importe. Luego le muestra al comerciante su celular con una pantalla muy similar a la de la aplicación, con el importe correcto y se va.

Muchas veces los comercios no revisan que efectivamente le haya llegado el dinero luego de que el cliente le muestre el comprobante y pueden caer en esta estafa ya que el pago no llega nunca.

Su interfaz tiene apenas un par de pantallas: una para simular la carga de los datos del pago y una segunda para mostrar un falso comprobante, en el que se ve el importe cargado pero ningún dato del emisor. Por ello, su uso no requiere los pasos de autenticación biométrica ni las contraseñas de la aplicación real para generar el comprobante, otra cosa que podría despertar sospechas en el comerciante.

Desde la empresa afirmaron: “Es una aplicación falsa que, a diferencia de la app de Mercado Pago, no está disponible en las stores oficiales de Android o iOS. Desmentimos que, a través de esta aplicación, se realiza una acreditación temporal del dinero. Denunciamos este hecho a las autoridades correspondientes para evitar que los usuarios que la instalen corran peligro”.

“A través de distintas campañas educativas, resaltamos la importancia de que los comerciantes validen en su aplicación o dispositivo que la operación (cobro o transferencia) ocurrió en forma exitosa antes de entregar el servicio o la mercadería”.

Cómo validar el pago

.Al recibir una transferencia o cobrar con QR desde la app o un QR físico, siempre verificar en la sección de Actividades de la app o computadora para validar que la operación se realizó con éxito.

.Al cobrar con QR desde un Point Smart, la pantalla de validación del pago en el dispositivo es suficiente.

Aquellos usuarios que quieran descargar la app, siempre deben buscar en las tiendas oficiales de Android y Apple.

La app trucha de Mercado Pago ya tiene muchas víctimas, en particular en el interior del país y lleva concretándose hace varios meses. De hecho, un grupo de jóvenes resultó detenido en noviembre en Mar del Plata por tratar de realizar este engaño en un balneario de Punta Mogotes. Habían consumido bebidas alcohólicas por un valor de un millón de pesos.