Así fue el regreso de Mirtha Legrand a la TV

«Pensé que no volvía más. Me costó reponerme», fueron las primeras palabras de la diva al abrir La Noche de Mirtha en Eltrece.

Mirtha Legrand regresó este sábado a la televisión argentina con su «Mesaza», luego de casi dos años y medio sin pantalla, y a pesar de los idas y vueltas, lo hizo en Eltrece, para competir por el rating con «PH, Podemos Hablar», el programa de Andy Kusnetzoff.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, señaló Mirtha, y aprovechó para saludar a sus doctores.

El programa de la diva comenzó a las 21.30, media hora antes de la competencia de Andy en la pantalla de Telefe. En tanto, «Almorzando con Juana» se llamará el programa que conducirán los domingos Juana Viale, también por ElTrece.

Los invitados de Mirtha Legrand

La mesaza del regreso de Mirtha Legrand tiene como invitados para este sábado a Moria Casán, El Puma Rodríguez, Baby Etchecopar y Fernando Galmarini.