Así fue el regreso de Jorge Rial a Argenzuela

El conductor se reincorporó al programa que se emite por la pantalla de C5N, luego de una larga ausencia por el problema cardíaco que sufrió en Colombia.

A cinco meses de su episodio cardíaco que lo alejó de la pantalla de C5N, Jorge Rial volvió a la conducción de Argenzuela, en medio del escándalo que involucra a Martín Insaurralde y su viaje a Marbella con la modelo Sofía Clerici; y un explosivo mano a mano con Sergio Massa.

«Hola. ¿Cómo andan? Cómo extrañaba esta música, extrañaba este estudio, a los chicos, a todos. Los extrañaba a ustedes también. Bienvenidos a Argenzuela después de cinco meses. El viernes cumplí cinco meses, pañales tendría que usar», comenzó diciendo Rial al inicio del programa, que tiene una estética renovada, pero con la música característica de Barry White.

Y agregó: «Nos reencontramos en un día muy especial, un fin de semana especial, una semana especial, un años especial. Primero les quiero contar que en un ratito va a estar Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente. Uno de los que ayer logró a lucirse en un debate trabado, raro».

«Pensaron que no volvía pero volví. Muchos apostaron a que no volvía, y casi ganan, eh. Los que apostaron, estuvieron así de ganar», expresó, mientras hacía un gesto con sus dedos, dando a entender el grave episodio cardiaco que vivió, y continuó: «Decí que me devolvieron y acá estoy. Esta vuelta me emociona y me gusta. Además, me gusta estar en este momento tan particular del país».

Tras esto, Jorge Rial comenzó a hablar del escándalo que salió a la luz el sábado y que involucra al exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

