Asesoras porno y cargos por sexo: qué dijo el partido de Javier Milei

La Libertad Avanza rechazó las acusaciones de militantes juveniles de esa organización que denunciaron que se intercambian «candidaturas por favores sexuales y dinero».

El partido La Libertad Avanza, que encabeza Javier Milei, rechazó este miércoles las acusaciones de militantes juveniles de esa organización que denunciaron que se intercambian «candidaturas por favores sexuales y dinero», y afirmó que esos jóvenes estaban «ávidos de cargos y beneficios económicos».

La presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, que era parte del armado del partido del diputado Nacional Javier Milei, reavivó la interna libertaria tras hacer la denuncia y asegurar que la manera en que se maneja la conducción «es una falta de respeto para la juventud militante».

En el comunicado difundido en las últimas horas, el partido de Milei consideró que la intención fue «difamar a mujeres del espacio» y advirtió que «todos aquellos que quieran acercarse en búsqueda de fama no son aceptados».

«No lo aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas. Sabemos que van a intentar difamarnos, es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina», afirmaron en el texto.

El comunicado completo de Libertad Avanza

«Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, La Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos se hayan retirado del espacio, ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado.

Los integrantes de la Libertad Avanza asumimos el desafío de transformar para siempre este país que hace cien años está sometido por una clase política que entiende el ejercicio de la política como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos. Nosotros venimos a romper con esa lógica.

Le queremos decir a quienes salieron a difamar a distintas referentes mujeres de nuestro espacio, y a todos aquellos que quieran acercarse en búsqueda de fama, cargos, notoriedad, dinero o cualquier otro interés espurio que no los queremos, no los aceptamos y no nos preocupan sus mentiras infundadas.

Sabemos que nos van a atacar. Sabemos que van a intentar difamarnos. Es el precio que debemos pagar para transformar la Argentina.

A quienes dan voz a este tipo de denuncias infundadas en vez de investigar los hechos, queremos recordarles que la inflación mensual fue del 6%, llegando al 100% de inflación anual, y que una oficial de Policía fue brutalmente asesinada por culpa de la falta de apoyo político que tienen nuestras fuerzas de seguridad. Tengan un poco de dignidad.

Hagan lo que hagan: La Libertad Avanza.»