Arsénico, ríos y humedales: el Gobierno de La Pampa financia estudios sobre los recursos hídricos y recibe informes finales

El gobernador Sergio Ziliotto firmó dos convenios con la Universidad Nacional de La Pampa relacionados con los recursos hídricos. En la oportunidad se le hizo entrega al jefe del Ejecutivo de dos informes finales relativos al daño ambiental en los ríos que recorren la provincia, ante lo que afirmó que “es de enorme valor la articulación con la Universidad, el mantener esta política de Estado y la memoria activa, respondiendo a las demandas de la sociedad en una causa que nos une y no tiene grieta”.

El gobernador fue recibido en el Salón del Consejo Superior de la UNLPam., esta mañana, por el rector de la UNLPam, en uso de licencia y secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa; acompañado por la vicerrectora de la UNLPam, María Ema Martín; y el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri. También estuvieron presentes autoridades universitarias, el senador Nacional Daniel Pablo Bensusán; y diputadas y diputados provinciales.

El mandatario pampeano y la vicerrectora de la Universidad, firmaron dos convenios para realizar nuevos estudios en relación al hidroarsenicismo y finalizar el inventario de los recursos hídricos pampeanos, ambos son fundamentales para la toma de decisiones que afectan la calidad de vida y la salud de las y los pampeanos y serán coordinados por Pía Salvadori, Carlos Schultz y Eduardo Mariño.

Defender los recursos naturales: una tarea irrenunciable

“Estamos -dijo Ziliotto- ante una nueva situación, es un nuevo eslabón en nuestra política de Estado: defender los recursos naturales, entre ellos el agua desde todos sus formas, planteando por qué hemos generado ese sentido de pertenencia en cada sector de la sociedad, en cada franja etaria, de lo que debe ser la lucha por lo nuestro”.

“Día a día -afirmó- fortalecemos, desde el punto de vista técnico, profesional, académico y político, la razón de nuestras demandas. No somos ningunos trasnochados a los que se nos ocurre reclamar por algo que suponemos nuestro; somos una sociedad convencida de que los ríos interprovinciales son también de La Pampa y nunca vamos a detener la lucha, en tanto y en cuanto no seamos parte de la utilización de ese recurso natural”.

El mandatario pampeano aseveró que “la vinculación del Gobierno de La Pampa con la Universidad ya no es más una decisión del gobernador de turno, es algo que está internalizado en la sociedad y que ella nos demanda”.

Y continuó diciendo que “a partir de decisiones políticas y de la calidad académica de la UNLPam., tenemos prestigio a nivel nacional, por eso estos dos trabajos que hemos recibido hoy, no sólo nos dan más elementos para nuestra lucha sino para seguir reclamando con mayores argumentos y más vehemencia. Es una tarea irrenunciable”.

Explicó Ziliotto que “con el estudio social del impacto del ecocidio en el oeste pampeano, producto del corte de hace más de 70 años del río Atuel, hemos avanzado. Nos preguntamos cuál es el sentir de la sociedad ante la pérdida de algo que les pertenecía y que, a partir de sus ancestros y las vivencias de cada uno, nos muestra lo que era la vida y el desarrollo del oeste en su momento, y lo que es ahora”.

Y aseguró que “eso también fortalecerá nuestra posición ante los organismos de cuenca establecidos, en los cuales tenemos un marco institucional para reclamar, y también ante la Corte Suprema de Justicia”.

Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó

En cuanto al sistema DSCC el gobernador destacó que “ha quedado demostrado que es un río que nos pertenece y tenemos un reclamo ante la Corte Suprema exigiendo la constitución de un comité de cuenca”. También -confirmó- analizamos las estrategias jurídicas para la defensa de nuestros ríos, y la utilización de este estudio que recibimos hoy, y que tiene un trabajo de campo impecable, certero, que abarca toda la cuenca y demuestra que es un recurso propio y que el efecto de desertización es un ecocidio más, por eso es fundamental”.

Ziliotto aclaró que La Pampa no dice caprichosamente que el río “es nuestro, nuestro, nuestro. Hay cinco escenarios que tenemos que trabajar para favorecer el ambiente. Hemos demostrado que hay daño ambiental, y la incorporación del valor del ambiente en la Constitución Nacional nos abrió una puerta para reclamar. Por eso es de enorme valor la articulación con la Universidad, el mantener esta política de Estado y la memoria activa, respondiendo a las demandas de la sociedad en una causa que nos une y no tiene grieta” concluyó.

La Pampa: una de las primeras

La vicerrectora Martín dijo que “es un gusto hacer entrega de dos proyectos finalizados y solicitados por el Gobierno provincial, y que ambos tengan tanta importancia en el contexto hídrico y de reclamo de la Provincia sobre el uso de nuestros recursos”. Al tiempo que resaltó el trabajo de los profesionales involucrados en los proyectos y destacó el valor de “darle continuidad al inventario de recursos hídricos de La Pampa. Seremos así una de las primeras provincias que podrá decir que tiene relevada y muestreada toda su superficie territorial”.

El conocimiento y la gestión

El secretario de Recursos Hídricos destacó la importancia de “aunar el conocimiento académico con la gestión política y administrativa de nuestros recursos, porque el conocimiento es nuestra manera de enfrentar los conflictos jurisdiccionales”. Por eso, enfatizó Lastiri “hoy se entregan informes y comienzan otros estudios”.

Construcción conjunta con recursos locales

Oscar Alpa resaltó el trabajo conjunto del Gobierno con la Universidad, y “este desafío concreto de consultoría local. Este trabajo es fundamental para la provincia, para los derechos de las y los pampeanos, y para el trabajo universitario”.

“Tenemos equipos profesionales que son esenciales y un gobernador que nos plantea nuevos desafíos. Por eso seguimos trabajando. No es común ver en otras provincias un trabajo mancomunado y es importante destacarlo. La Universidad Nacional de La Pampa está pensada para contribuir a la sociedad y eso sólo se logra con el trabajo conjunto”, finalizó el rector.

Entrega de informes finales

La coordinadora Beatríz Dillon compartió el trabajo realizado por los investigadores que “representa el desafío de pensarnos a futuro” y subrayó, en relación al caudal de 3,2 m3/h del río Atuel, que “la nostalgia de la pérdida debe convertirse en derechos exigibles”.

El gobernador Ziliotto recibió, de manos de las autoridades universitarias, el informe final del “Estudio de Base para la recomposición del ambiente de la cuenca del río Atuel en la provincia de La Pampa”, que expresa el resultado de una serie de actividades de integración social, institucional y territorial de diversas alternativas de solución para la recomposición ambiental de la cuenca del río Atuel en la provincia de La Pampa.

También se entregó en la oportunidad el “Estudio del caudal y daño ambiental del río Desaguadero-Salado -Chadileuvú-Curacó (DSCC), que fue llevado a cabo por la Consultora de la UNLPam y un equipo interdisciplinario.

Los coordinadores Pablo Dornes y José Gobbi, presentaron su estudio, en base a una reconstrucción histórica del sistema en régimen natural y su evolución hasta el presente, se identificaron los daños ambientales, debidos a la falta de escorrentía por el uso antrópico de arribeños, y que constituyen un desastre ambiental de magnitud considerable, cuyas implicancias económicas y socioculturales fueron valoradas. “Intentamos proponer recomendaciones para la gestión del recurso”.

Convenio por hidroarsenicismo

A través de la firma del convenio: “Estudios básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en cobertura y calidad de agua”, se pone en marcha el análisis de la exposición de la población a diferentes concentraciones de arsénico en agua de consumo humano y sus efectos sobre la salud de la población. El objetivo es readecuar los límites aceptables de arsénico en agua de bebida, teniendo en cuenta el nuevo valor propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 0.01 mg/L de arsénico total.

Participan del estudio, que tiene un presupuesto de $33.942.686; la Secretaría de Recursos Hídricos; el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Epidemiología; el Ministerio de la Producción; y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, representado por la Administración Provincial del Agua (APA).

Convenio por inventario de recursos hídricos

Con la finalidad de conocer detalladamente los recursos hídricos con que cuenta nuestra provincia y en cumplimiento de la Ley Nº 2.581, que establece la necesidad de crear un inventario, la Secretaría de Recursos Hídricos tomó la iniciativa de realizar el Inventario de los Recursos Hídricos, el cual abarca el agua en todos sus estados, características físico-químicas y situación del recurso con vistas a su preservación y sustentabilidad.

La tercera etapa del estudio, que se retoma luego de la pandemia, implica una inversión por parte del Estado provincial de $43.146.558 contempla la cuenca del Atuel, Salado y manantiales a grandes rasgos. A ello se sumará un inventario de humedales. Toda la información se volcará a la Base de Datos Hidrológica (BDH) de la Secretaría de Recursos Hídricos, hallándose disponible para su consulta.