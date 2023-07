Arsenal venció a Colón y finalizó con una sonrisa un torneo para el olvido

El elenco de Sarandí se impuso con un gol en contra de su propia valla del defensor Paolo Goltz y con un tanto de penal de Facundo Pons.

Arsenal derrotó a Colón en Sarandí.

Arsenal de Sarandí derrotó este domingo por 2 a 0 a Colón de Santa Fe en el estadio Julio Humberto Grondona y cerró con una sonrisa un torneo para el olvido en la última fecha de la Liga Profesional.

Arsenal se impuso con un gol en contra de su propia valla del defensor Paolo Goltz a los 36 minutos del primer tiempo y con un tanto de penal de Facundo Pons sobre el pitazo final.

Arsenal, que solo había ganado otros cinco encuentros en la competencia, consiguió la ventaja gracias a la mala fortuna de Goltz y resistió para evitar que se le escapara la victoria en su propia casa.

Si bien los dirigidos por Néstor «Pipo» Gorosito buscaron la igualdad, el elenco de Sarandí se defendió con firmeza y hasta tuvo chances de liquidar el partido de contraataque, pero careció de puntería en los metros finales hasta que Pons lo sentenció desde los doce pasos.

Antes del segundo, Colón tuvo una serie de oportunidades pero entre el arquero Alejandro Medina y la suerte sostuvieron el cero y el triunfo del local.

Con esta victoria, aunque parece una utopía salvarse del descenso, Arsenal mantiene la ilusión de no perder la categoría a fin de año pese a que se ubica último con 22 unidades -junto a Huracán, que tiene un partido menos-. Colón, por su parte, finalizó un semestre en el que cosechó 25 puntos y tampoco pudo salir de los puestos del fondo de la tabla de posiciones.

Esta es la síntesis de Arsenal vs Colón por la Liga Profesional.

Liga Profesional.

Arsenal-Colón.

Fecha 27.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Arsenal: Alejandro Medina; Lucas Souto, Néstor Breitenbruch, Maximiliano Centurión, Joaquín Pombo, Adrián Spörle, Gonzalo Muscia, Braian Rivero, Santiago Toloza, Facundo Pons y Flabián Londoño. DT: Federico Vilar.

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Stefano Moreyra, Leonel Picco, Tomás Galván, Santiago Pierotti y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: Paolo Goltz, en contra de su propia valla (A).

Goles en el segundo tiempo: 49m. Facundo Pons, de penal (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Carlos Arrua por Stefano Moreyra (C) y Guillermo Gozalvez por Eric Meza (C); 18m. Natanael Troncoso por Santiago Pierotti (C) y Ramón Ábila por Jorge Benítez (C); 23m. Lautaro Guzmán por Flabián Londoño (A); 30m. Daniel Lucero por Lucas Souto (A), Lucas Brochero por Santiago Toloza (A) y Gonzalo Silva por Tomás Galván (C); 42m. Tiago Banega por Gonzalo Muscia (A).

