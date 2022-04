Arrancó el paro de 48 horas de los choferes de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) local decidió no acatar la conciliación obligatoria dictada ayer por el Ministerio de Trabajo y desde este martes lleva adelante un paro de 48 horas en el transporte de corta y media distancia.

La postura fue confirmada por el secretario adjunto de UTA La Pampa, José Álvarez. «No levantamos el paro ni la movilización, no acatamos la conciliación… vamos al paro», dijo el dirigente gremial ante una consulta de El Diario.

La conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo se extenderá por los próximos diez días, en los cuales se intimará a las partes a llegar a un acuerdo.

UTA pide un «aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país», según indica en un comunicado. El gremio conducido por Roberto Fernández aseguró que no va a «a permitir salarios por debajo de la inflación ni haberes inferiores en el interior a los del Área Metropolitana de Buenos Aires».

«Hemos agotado todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país», sostuvo.

La Pampa

En La Pampa el paro afecta a todos los servicios provinciales: la medida alcanza al EMTU, Corpico, Dumas en Toay “y todas las líneas provinciales de corta y media distancia, los servicios locales e interurbanos”, detalló a El Diario el secretario adjunto de UTA La Pampa, José Álvarez.

El plan de lucha se lanzó porque hubo acuerdo para los choferes del AMBA, pero la cámara que nuclea las patronales del interior no firmó el acuerdo.

“El AMBA ya arregló, como siempre. Todas las paritarias tenemos que ir de atrás y viendo cómo nos van a pagar, es una cosa de locos”, advirtió Álvarez.

“Estamos en negociación, pero si el Comité Federal del Transporte no firma un papelito que diga que las provincias tienen que poner el 100% de lo que viene de Nación (que La Pampa lo pone) como venían haciendo… Las provincias son las dueñas de las líneas, se avivan. La Pampa y dos o tres provincias más lo cumplen. El resto no. Y con eso no conseguimos que la cámara empresarial que nuclea a todo el interior firme el acuerdo”, detalló el dirigente.

La medida de fuerza de la UTA es para reclamar que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior reciban el mismo incremento salarial que les otorgaron a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que quedó en $150.000 al mes de agosto a través de aumentos escalonados, con bonos de 26 mil y 10 mil pesos todos los meses. En igual proporción, aumentarán los viáticos.

“Hasta ahora el paro está ratificado, salvo algún acuerdo de último momento o una conciliación obligatoria”, insistió el referente local.

La medida fue convocada con movilización a las distintas casas de gobierno de las provincias. En Santa Rosa, la movilización será en la Terminal de Ómnibus. “Acá como el Gobierno pone lo que tiene que poner, no podemos ir a molestarlo. Entonces vamos a hacer la movilización en la Terminal”, aclaró Álvarez.