Arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores

Luego del parate por la Copa América, este martes inician los cruces mano a mano del certamen más importante del continente.

El fixture de la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores 2024 arranca su etapa definición camino a la final, con los octavos de final que inician este martes y que tienen participación argentina de la mano de San Lorenzo, River y Talleres.

Es justamente el «Ciclón» el que tiene acción este mismo martes recibiendo al siempre temido Atlético Mineiro de Brasil, mientras que la «T» y el «Millonario» se eliminarán entre sí en una serie que inicia el miércoles en Córdoba.

El cuadro final cuenta con gran predomino de equipos brasileños, con dos cruces entre ellos: Gremio vs Fluminense y Botafogo vs Palmeiras. San Pablo, que enfrenta a Nacional; y Flamengo, que hace lo propio con Bolivar, son los otros equipos de ese país.

Colo Colo, de Chile, enfrentando a Junior de Colombia; y Peñarol de Uruguay, frente a The Strogest de Bolivia, son los otros cruces que tiene la llave final con los mejores 16 equipos de Sudamérica.

La acción de la Copa Libertadores, en esta instancia, dará inicio este martes y culminará el jueves 22 de agosto, cuando se conocerán los ocho equipos que disputarán los cuartos de final.

El cuadro final de la Copa Libertadores 2024.

Fixture de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024: días y horarios

Partidos de ida:

Martes 13 de agosto:

. Gremio vs. Fluminense | martes 13/08, a las 19 | Estadio Arena do Gremio

.San Lorenzo vs. Atlético Mineiro | martes 13/08, a las 21.30 | Estadio Nuevo Gasómetro

.Colo Colo vs. Junior | martes 13/08, a las 21.30 | Estadio Monumental Darío Arellano

Miércoles 14 de agosto:

. Peñarol vs. The Strongest | miércoles 14/08, a las 19 | Estadio Campeón del Siglo

.Talleres vs. River Plate | miércoles 14/08, a las 21.30 | Estadio Mario Alberto Kempes

.Botafogo vs. Palmeiras | miércoles 13/08, a las 21.30 | Estadio Olímpico Nilton Santos

Juegos 15 de agosto:

. Nacional vs. Sao Paulo | jueves 15/08, a las 21.30 | Estadio Gran Parque Central

.Flamengo vs. Bolívar | jueves 15/08, a las 21.30 | Estadio Maracaná

Partidos de vuelta:

Martes 20 de agosto:

. Fluminense vs. Gremio | martes 20/08, a las 19 | Estadio Maracaná

.Atlético Mineiro vs. San Lorenzo | martes 20/08, a las 21.30 | Estadio Mineirao

.Junior vs. Colo Colo | martes 20/08, a las 21.30 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Miércoles 21 de agosto:

. The Strongest vs. Peñarol | miércoles 21/08, a las 19 | Estadio Hernando Siles

.River Plate vs. Talleres | miércoles 21/08, a las 21.30 | Estadio Monumental

.Palmeiras vs. Botafogo | miércoles 21/08, a las 21.30 | Estadio Allianz Parque

Jueves 22 de agosto:

. Sao Paulo vs. Nacional | jueves 22/08, a las 19 | Estadio Morumbi

.Bolívar vs. Flamengo | jueves 22/08, a las 21.30 | Estadio Hernando Siles

TV y streaming: cómo ver en vivo los octavos de final de la Copa Libertadores

Todos partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos Fox Sports, mientras que Talleres vs River también contará con la televisación de Telefe.

Además, todos los cruces se podrán seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y la plataforma Disney+.