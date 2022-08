Ariel Castaldo: » ganas, amor y tiempo «

La localidad de Villa Mirasol arribó a un nuevo aniversario. Fue fundada el 3 de Agosto de 1906 por lo que acaba de cumplir 116 años. Debe su nombre a la abundancia de garzas amarillas llamadas Mirasoles.

Con Hora de Opinión la visitamos y nos llevamos una gratísima sorpresa. Ingresamos por el acceso Primeros Pobladores desde la RP 7 (tiene otro acceso viniendo de Colonia Barón y Colonia San José) y luego por Avenida San Martín.

Un bello cartel de Amo Villa Mirasol en el ingreso más un circuito de la salud es la llave de acceso a un pueblo pequeño, ordenado, tranquilo y bello.

Los cordones pintados, el parque infantil incorporando nuevos juegos, Las escuelas, el edificio de la policía impecables, el Club Belgrano en refacción con sanitarios nuevos y una fachada preciosa, edificios antiguos con publicidades centenarias, sinceramente Villa Mirasol conjuga lo antiguo de nuestra historia con lo moderno de la época actual lo que da por resultado un pueblo que uno recién llega, aún no se fue y ya está pensando en volver. Para que eso suceda, algo de magia debe de tener no ?

Estuvimos en el Palacio Municipal y dialogamos con su intendente Ariel Castaldo, un ser humano excepcional, preocupado por su comunidad, que es un ejemplo de como se debe conducir un municipio por la transparencia, el orden de las cuentas públicas, y que por suerte no es el único en la provincia de La Pampa.

Esta es la nota completa que compartimos:

HDO – Ariel, gracias por recibirnos para Hora de Opinión, puede hacer un balance de la gestión teniendo en cuenta que ha sido bastante particularidad por el tema de la pandemia ?

AC – Cuando uno hace un análisis también hay que ver como está uno en este momento, por ahí uno tiene una mirada más optimista, a veces más pesimista, pero haciendo un análisis del día uno cuando uno asumió y después de más de dos años de pandemia y hoy con problemas, no estamos ajenos a la realidad del país, nos sentimos tranquilos con la conciencia de que estamos intentando hacer una buena gestión.

HDO- Digamos que lo que usted tenía planeado en la plataforma se ha ido gestionando y concretando

AC- La plataforma que la tengo acá al costado de mi escritorio la trato de mirar, simplemente fueron, no se si es una palabra decir la promesa pero era de gestión. No se prometió nada, fue un desafío postularse sin prometer nada, simplemente gestión y eso es lo que hemos hecho la verdad es que tengo la conciencia bien tranquila es que si algo se hizo fue gestión.

HDO- Bien, pero hay un reconocimiento de otros colegas, de la misma gente de que Villa Mirasol está totalmente cambiado que está muy lindo se ve que el trabajo se viene realizando y uno lo nota al ingresar al pueblo con los cordones pintados, ordenado el pueblo, las calles, los parques, eso tiene que ver con su trabajo así que, felicitaciones. Se puede hacer un resumen de obras ?

AC- Sí, hoy tenemos una planta automotriz renovada, se han hecho unas cuantas compras, algunas con programas provinciales y otras con programas nacionales, tratamos de mantener los caminos vecinales en condiciones dentro de nuestras posibilidades lo mejor posible, es una localidad muy ligada al sector agropecuario, el pueblo está ordenado, está limpio y esto trato de remarcarlo esto no lo logra una sola persona, sino formando buenos equipos de trabajo, hoy la administración de la Municipalidad es impecable, y el trabajo de los chicos que están fuera de la administración es también muy bueno, siempre digo y probablemente este último tiempo me escuchan mucho decirlo que solamente tengo palabras de gratitud y agradecimiento a todo el equipo que me acompaña.

HDO- ¿ tienen programas municipales ? hemos visto a docentes y alumnos plantando plantas algo muy lindo para la localidad

AC- Si, hemos tenido algunas quejas, algún comentario, vio que hoy las redes sociales según como se utilicen pueden ser buenas y a veces un poquito malas. Críticas porque se han sacado un par de plantas, entonces uno intenta explicar con la escuela y con los docentes, que cuando uno hace un arbolado tiene que pensar más a futuro, que va a pasar dentro de 20 años con esos árboles porque hay árboles que peligran edificios, que las raíces rompen casas, rompen cañerías, entonces más de una vez hay que sacar un árbol que a uno le da pena, a quien le va a gustar sacar un árbol, por eso hemos hecho un pequeño programa con la escuela primaria, se van a ir turnando con los grados para poner plantas en distintos lugares del pueblo.

HDO- Eso es muy lindo porque genera mucha conciencia en los chicos que son el futuro

AC- exactamente, la idea es que ellos se comprometan a que ese árbol se sienta un poco parte de su vida, no solo ir y plantarlo, sino cuidarlo. Es un trabajo de educación por sobre todas las cosas.

También tenemos programas para las mujeres para que puedan hacer un aporte a los ingresos familiares, y después tenemos un programa interno local de microcréditos para cualquier emprendimiento productivo.

Uno tiene la suerte de conseguir recursos por distintos medios, con provincia para luego volcarlo a la comunidad para que pueda valerse por si misma y no este dependiendo del estado para trabajar

HDO- y programas de Nación ?

AC- Yo siempre digo una frase, ganas, amor y tiempo y en las Municipalidades chicas no tenemos una estructura de personal que pueda estar viendo que programas hay, entonces uno tiene que tratar de ser lo más eficiente posible con los recursos que uno tiene y eso es lo que me he propuesto, aprovechar al máximo lo que tenemos y lo que está más al alcance, quedará para futuras gestiones incursionar en otros programas que son muy válidos pero tenemos que tener una estructura de personal que acompañe y maneje este tipo de programas.

HDO- están próximos a entregar viviendas ya las tienen listas

AC- Lamentablemente nos hemos retrasado un poquito por conexiones de gas, y de algún tipo de papeles también, uno observa que la gente esta un poco ansiosa, yo lo entiendo.

HDO – Están pagando alquiler

AC- Exactamente, yo siempre digo que después de tener un hijo lo más lindo debe ser tener la casa propia

HDO – es la base del futuro

AC- Exactamente, que más quisiera uno que hacerlo lo más antes posible pero muchas veces no se puede

HDO – También se viene la fiesta del aniversario

AC- Si bien el aniversario fue la semana pasada, la fiesta estaba prevista para el domingo pasado, se avecinaba un tiempo lluvioso y con mucho frío, como también aprovechamos para hacer algún tipo de festejos con los más pequeños del pueblo se pospuso para este domingo 14 que hay un espectáculo musical, estamos renovando el Parque Infantil Constancio Vigil, histórico de Villa Mirasol con nuevos juegos, con un escenario y baños en el parque, es uno de los proyectos que despacito y sin prometerlo estamos prontos a concretar

HDO – Como está la relación y como están las instituciones de la localidad

AC – La relación es muy buena, estamos pendientes de estar siempre presente con todas las instituciones y de hecho lo hacemos. Lamentablemente la realidad y esta pandemia han hecho que cueste mucho formar las cooperadoras, que históricamente le daban vida al pueblo o las comisiones, nos hemos hecho cargo de acomodar la parte edilicia del Club Belgrano, La escuela de Mirasol no tiene SUM y todas las actividades educativas y programas provinciales se hacen en el Club Social y Deportivo Belgrano. Estamos poniendo muchos recursos y lo seguiremos poniendo, estamos prontos a inaugurar los baños nuevos del club, estamos gestionando poder ponerle el cielorraso al salón del club y bueno siempre acompañando a la Subcomisión de Bochas, Subcomisión de fútbol, es lo que le da vida al pueblo.

HDO- Además sirve para contención de los chicos, el club siempre ha servido para eso

AC – Exactamente, con el deporte se contiene, se educa, siempre hay cosas por mejorar pero bueno al menos hoy se practican muchos deportes si bien en los pueblos chicos lo que más moviliza es el fútbol, se practican también otros deportes, tratamos dentro de nuestras posibilidades de brindar un servicio social a la comunidad.

HDO – Hay obras provinciales que también favorecen a las localidades por ejemplo el tendido eléctrico desde Colonia Barón hacia Villa Mirasol

AC- Si, hace muy pocos días vino el gobernador en su primer visita oficial a firmar un convenio porque a Mirasol llega la corriente por un tendido que ya tiene muchos años por dentro de los campos que están en el ejido de Colonia Barón y cada vez que había tormenta o algún problema estábamos muchas horas sin luz y bueno me movilicé y junto a la Administración Provincial de Energía y la Secretaría de Energía más Asuntos Municipales llegamos a la firma de un convenio para hacer el nuevo tendido que solamente va a traer la energía eléctrica a Villa Mirasol, nos vamos a independizar de esa línea vieja.

HDO – Una muy buena noticia

AC- Si, hoy nos encontramos que firmamos un presupuesto y con esta realidad todo nos aumenta, no conseguimos los materiales pero bueno hace dos días concretamos la compra de los postes

con un aumento por supuesto, nos están reprogramando la mano de obra pero es la realidad y hay que afrontarla. Cada día que vengo se que hay que enfrentar el día con los problemas y buscar las soluciones. Uno se angustia más de una vez, se pone triste, se enoja, pero hay que ir para adelante y de esa manera lo encaramos.

HDO – Se nota un cambio, la gente lo reconoce y creo esa es la mayor satisfacción que puede tener alguien que está gestionando del otro lado del escritorio allí en la Municipalidad, así que lo queremos felicitar, agradecer por su tiempo y que siga adelante con los proyectos. Cuales son los sueños que le quedan por cumplir hasta el final de la gestión ?

AC- Sueños y aprovecho porque hace un rato le hablaba de los programas nacionales y en realidad estamos en un programa nacional que es Argentina Hace y es uno de los mayores sueños para finalizar la gestión porque es un edificio donde se van a dictar los talleres municipales de formación, y también donde va a funcionar el CDI, Centro de Desarrollo Infantil, ya está en marcha en instalaciones donde funcionaba antiguamente la guardería que es todo parte de la iglesia siempre le ponemos dinero para que esté en condiciones que se necesita para los pequeños y es el primer paso de una carrera educativa ´, porque son muy chiquitos ingresan de bebes y encadenan su educación con nivel inicial, jardín de infantes, y despues con la escuela y el secundario que gracias a Dios tenemos hasta nivel secundario todo en Mirasol.

HDO – También va a servir para los adultos mayores, para contener a todos los sectores no ?

AC – Si, en estos últimos meses estamos trabajando en ese tema que había quedado un poco relegado por esta realidad de la pandemia que estábamos todos en nuestra casa pero bueno pero de a poco se están reactivando las actividades para los adultos mayores, deportes ya se activo desde el año pasado asi que es la parte social que viene ahora.

HDO- bien Ariel le agradecemos mucho, si quiere agregar algo más que considere oportuno ?

AC – Después cuando termino me olvido de decir la mitad de las cosas. Yo siempre trato de decir hace un rato informalmente hablaba con usted de lo importante que es la gratitud, entonces siempre aprovecho estos momentos para agradecer a la comunidad de Mirasol, agradecer a mi equipo de trabajo, agradecer por sobre todas las cosas al gobierno provincial, que siempre siempre desde el primer día que asumí como intendente ha estado presente, Asuntos Municipales, APA, Desarrollo Social, APE, Conectividad, junto con el tendido eléctrico ya está el presupuesto para traer la fibra óptica a Villa Mirasol o sea tratamos de que la comunidad tenga lo mejor posible y con escollos pero tratamos de hacerlo.

HDO – Muchísimas gracias felicitaciones nuevamente y feliz aniversario

AC – Gracias a ustedes por venir y que tengan un bello día.