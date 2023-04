Argentinos venció a Corinthians y tiene puntaje ideal en la Copa Libertadores

El «Bicho» nuevamente volvió a ganar por 1 a 0 y se mantiene con la valla invicta en el certamen.

El eufórico festejo de Javier Cabrera.Foto: CONMEBOL Libertadores.

Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 al Corinthians en su visita al estadio Neo Química Arena en el marco de la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores y es el único equipo de su zona con puntaje ideal en los dos primeros partidos.

Con el único tanto del uruguayo Javier Cabrera, el «Bicho» volvió a ganar por la mínima diferencia y sigue sin recibir goles. Además, de los últimos 10 partidos contando Copa Sudamericana, Liga Profesional y Copa Argentina, perdió apenas uno solo ante Sarmiento de Junín por 2 a 0.

En el primer tiempo, Argentinos era mucho más en el encuentro y avisó con un cabezazo al travesaño de Gabriel Ávalos. Pero por fin podría coronar con un gol tras una escapada de Santiago Montiel por la banda izquierda que terminó con un centro al primer palo que no pudo conectar Ávalos y el cabezazo por atrás de todos de Cabrera para el 1 a 0.

En el segundo tramo, Argentinos lo sufrió mucho más, con un Corinthians que se aproximó demasiado y estuvo a punto de irse a La Paternal con un empate o hasta con la derrota, pero los defensores del «Bicho» aguantaron muy bien y se llevaron el 1 a 0.

Esta es la síntesis de Corinthians vs. Argentinos por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores:

Copa Libertadores.

Fecha 2.

Grupo E.

Corinthians 0-1 Argentinos.

Estadio: Neo Química Arena.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

VAR: Nicolás Gallo.

Corinthians: Cássio; Fagner, Fabián Balbuena, Gil, Fábio Santos; Fausto Vera, Víctor Cantillo; Matheus Araujo, Róger Guedes, Giuliano; Yuri Alberto. DT: Fernando Lázaro.

Argentinos: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 13m Javier Cabrera (A).

Cambios en el primer tiempo: 38m Du Queiroz por Fagner (C).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Roni por Cantillo (C); Ángel Romero por Araujo (C); 24m Luciano Sánchez por González Metilli (A); 28m Thiago Nuss por Verón (A); 33m Paulinho por Giuliano (C); 36m Marco Di Cesare por Torrén (A); Fabricio Domínguez por Cabrera (A).

Escrito por Federico Guerendiain

