Argentinos se hizo fuerte en Tucumán y venció a un complicado Atlético

Con este resultado, el Bicho volvió a ganar de visitante después de cuatro fechas. El Decano quedó a 5 de Unión, complicado en la zona roja.

Gabriel Ávalos festejando el segundo gol de Argentinos en el José Fierro. Foto NA: Redes

Argentinos Jrs derrotó por 2 a 1 a Atlético Tucumán de visitante, en el partido correspondiente a la decimosexta fecha por la Liga Profesional 2023 y vuelve a ganar fuera de casa, después de cuatro fecha.

Los goles de los dirigidos por Gabriel Milito fueron de Kevin Mac Allister y Gabriel Avalos. Mientras que el descuento para los de Lucas Pusineri fue de Cristian Menendez de penal.

Con este resultado, Argentinos llegó a 23 puntos y rompe con la racha negativa de no ganar de visitante (cuatro partidos consecutivos). Atlético Tucumán quedó con 14 puntos, muy cerca de la zona roja en la disputa por la permanencia.

En un apasionante primer tiempo, el visitante se rearmo más rápido en el campo de juego y fue presionando al Decano, a los 14 minutos en una jugada colectiva que dentro del área termina en los pies de Kevin Mac Allister, abre el marcador para Argentinos.

Los minutos restantes, Atlético buscó la forma de romper con el juego prolijo de Argentinos, pero llegaría al descuento sobre el final con un penal que ejecutó Cristian Menendez, y estampo el 1 a 1 para irse al descanso.

En el complemento, el Bicho no dio respiro y al minuto, Gabriel Ávalos con una definición de taco, impone la diferencia en el José Fierro. El encuentro entraría en una etapa donde ambos equipos fueron insaciables buscando llegar al área rival.

A los 39, se le iba a dar a Argentinos, tras una definición a la altura del punto penal de Alán Rodríguez, pero el juez Facundo Tello, anuló el gol por un offside previo de Javier Cabrera. El encuentro se cerró en 2 a 1 para el conjunto de la Paternal, que cortó la racha negativa de no sumar de a tres en condición de visitante.

Por la fecha 17, Atlético Tucumán visitará a Tigre el sábado 20 desde las 21.30 y Argentinos Jrs recibirá a Boca el próximo viernes 19 a las 21.30, en la Paternal.

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs. Argentinos Jrs. por la Liga Profesional 2023:

Liga Profesional 2023

Fecha 16

Atlético Tucumán (1) vs. Argentinos Jrs. (2)

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Facundo Tello

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Matías Orihuela; Joaquín Pereyra; Mateo Coronel, Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri

Argentinos Jrs: Martín Arías; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Alan Rodríguez, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gastón Verón, Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito

Goles en el primer tiempo: 14m Kevin MacAllister (AJ), 43m Cristian Menendez de penal (AT)

Goles en el segundo tiempo: 2m Gabriel Ávalos (AJ)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio)B. Kociubinski por A. Sanchez (AT), 9m F. Dominguez por F.G. Metilli (AJ), 17m F.Di Franco por R. Tesuri (AT); 18m B. Guille por G. Acosta y R.R. Rodriguez por M. Orihuela (AT), 24m L. Heredia por G. Veron (AJ), 39m L. Sanchez por J. Cabrera y R. Cabral por G. Avalos, 43m M. Alanis por N. Romero (AT).

Escrito por Nadia Yucheris

NA