Argentinos Juniors presentó a Pablo Guede como nuevo entrenador

El ex DT de San Lorenzo llegó al club de La Paternal en reemplazo de Gabriel Milito, quien renunció hace algunas semanas por cuestiones personales.

Pablo Guede junto a Cristian Malaspina. Foto: PRENSA AAAJ.

Pablo Guede fue presentado oficialmente esta tarde por Argentinos Juniors como el nuevo entrenador del primer equipo en reemplazo de Gabriel Milito y tendrá su debute este finde de semana ante Banfield como visitante por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

#AAAJ En la casa de Diego Armando Maradona, Pablo Guede arranca su ciclo en #ElSemilleroDelMundo 🌎

VAMOS CON TODO, ARGENTINOSSSS 👊 pic.twitter.com/mjqKvuvjOH

— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) September 11, 2023

«No va a haber cambio de esquema, la idea es darle continuidad al trabajo de Milito. Argentinos Juniors juega a algo, en este momento tiene que tratar de mantener lo bien que se te está trabajando futbolísticamente», aseguró el nuevo Dt en la conferencia de prensa que brindó hace algunas horas en las instalaciones del club.

Guede recorrió el predio de entrenamiento junto a su cuerpo técnico y algunos dirigentes, entre los que se encontraba el presidente de Argentinos, Cristian Malaspina. «En 2015 cuando Malaspina me llamó, el equipo había perdido esa filosofía futbolística que me había enamorado futbolísticamente. Hoy Argentinos de a poco la está volviendo a construir», reveló.

#AAAJ El nuevo DT del Bicho, Pablo Guede, recorrió las instalaciones del Centro de Fútbol Profesional junto al Presidente, Cristian Malaspina y la CD ✨️ pic.twitter.com/6vCXVLsfKB

— Argentinos Juniors (@AAAJoficial) September 10, 2023

En la conferencia de presentación, Guede señaló que su idea no es muy distinta a la de Milito por lo que no le costó elegir el proyecto del «Bicho»: «Coincide mucho mi manera de pensar con la filosofía del club por ende mi deseo de dirigir Argentinos Juniors». Y agregó: «En todos los equipos que trabaje agregaba una clausura en mi contrato en la que si me llamaba Argentinos Juniors, Málaga o San Lorenzo me iba gratis».

«Me siento más maduro que cuando estaba en Chicago y San Lorenzo, estoy seguro que con todo lo que aprendí a base de palazos y triunfos siento que puedo continuar este proyecto. El plantel de Argentinos Juniors tiene todo lo que busco para plasmar mi idea de juego, tiene muchos movimientos predeterminado”, expresó sobre su presente y lo que quiere trabajar.

