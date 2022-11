Argentina llevó 2630 kilos de carne a Qatar: el asado de tira es el corte favorito y no hay achuras

La Selección además viajó con yerba, dulce de leche y otros alimentos envasados. Uruguay, por ejemplo, apenas viajó con 800 kilos de carne.

SELECCIÓN ARGENTINA. Los asados, una costumbre en las concentraciones.

El asado es el ritual por excelencia de todos los argentinos y la Selección hará todo lo posible para sentirse en como en su casa durante el Mundial de Qatar. ¨Por ese motivo ya se llevaron yerba, dulce de leche y por supuesto carne. Ya sea en milanesas, albóndigas, estofado, un matambre a la pizza o el clásico asado, nada de eso puede faltar.

La alimentación es fundamental en la vida cotidiana del grupo. Por eso, Argentina llevó a Doha los cortes de carnes más tradicionales. Entre ellos se destacan: bife agosto, bife ancho, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, nalga de adentro, peceto, tapa de cuadril, roast beef, asado de tira, bife angosto, osobuco y tapa de asado.

El asado de tira: el corte elegido por la mayoría de los jugadores de la Selección

Si hay que hacer una tabla de posiciones y no por los puntos, sino por gustos, el plantel de la Selección argentina, ya los tiene. Y, más cuando se habla de la carne argentina. En el primer puesto aparece el asado de tira, que es el corte predilecto por la gran mayoría de los jugadores. En segundo lugar, se encuentra el vacio y en la tercera ubicación, el corazón de cuadril. Finalmente, último está el bife ancho.

SENASA. El certificado con toda la carne que llevó la Selección argentina a Qatar.

El listado de carnes que Argentina llevó a Qatar

Asado de tira: 485.3 kg

Vacío: 376,7 kg

Corazón de cuadril: 233,3 kg

Nalga: 218,8 kg

Bife ancho sin tapa: 215,4 kg

Matambre: 188 kg

Bife angosto sin cordón: 145,5 kg

Lomo: 136,3 kg

Tapa de asado: 128,5 kg

Roast beef: 119,8 kg

Bife angosto con lomo: 89,7 kg

Colita de cuadril: 80,3 kg

Osobuco: 67,9 kg

Tapa de cuadril: 60,9 kg

Peceto: 45,9 kg

Entraña: 42 kg

Parece mucha carne, pero la delegación es amplia y la conforman dirigentes, médicos, kinesiólogos, utileros, cocineros y hasta el peluquero de la Selección.

A Lionel Messi no le gusta hacer los asados

En una entrevista, el capitán de la Selección argentina Lionel Messi contó que no le agrada hacer los asados. “No me gusta tanto, prefiero acompañar. Acá el año pasado lo hacía Fide (Di María), en Barsa Luis (Suárez), mi hermano… Si hago, hago para la familia nomás, los nenes, Anto… No me gusta”, expresó para sorpresa de todos.

LIONEL MESSI. No es fanático de hacer asados.

Los platos favoritos de Messi, Dibu Martínez y Otamendi

El crack rosarino, Messi sabe muy bien elegir el plato y no se encuentra en cualquier restaurante. Las milanesas a la napolitana de su mamá Celia es el plato preferido del mejor jugador del mundo.

“No sé bien. Quizás la salsa que pone arriba de la milanesa. Es la comida que más me gusta. La que más extraño. En mi vida comí muchísimas milanesas y encontré algunas realmente muy buenas, pero ninguna como las de mi casa. Otros las probaron y dijeron lo mismo”, admite el 10 de la Selección.

Una vez, a su papá subió dos heladeritas al avión privado en un viaje de Rosario a Barcelona, antes de la mudanza a París para jugar en PSG. Y el mito asegura que adentro había milanesas a la napolitana para llenar la heladera de su hijo.

Y si hablamos de Emiliano Dibu Martínez, el arquero recuerda con cariño las visitas a su tía de Banfield para comer milanesas con puré. Pero ya en Inglaterra lo asiste un cocinero que se llama Martín, que tiene su propio local y le prepara su sándwich favorito: uno de bife ancho con chimichurri. Una vez por semana se lo envía de Londres a Birmingham, alli donde ataja para Aston Villa en esa ciudad.

Otro que presenta una amplia trayectoria culinaria pero cmo parrillero es el defensor Nicolás Otamendi. ¿Su comida favorita? “Un asado, bien argentino y en familia”, contó el futbolista de Benfica de Portugal.