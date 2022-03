Argentina, a las finales de la Copa Davis: la emoción de Coria

El Mago, quien debutó como capitán albiceleste en la serie ante República Checa, se emocionó y elogió a sus jugadores.

Debut y victoria para Guillermo Coria. Argentina le ganó 3-0 la serie a República Checa y se metió en las finales de la Copa Davis, a disputarse en septiembre. Terminado el dobles que le dio la clasificación al conjunto nacional, el Mago charló con TyC Sports y se emocionó.

«Quiero agradecerle porque estén acá presentes apoyando a los chicos. También quiero agradecerles a todos mis jugadores, no solo a los nominados que estuvieron en la serie, sino a los 30/40 que están viajando a diferentes torneos. Ellos también son parte de todo esto», comenzó.

Y agregó: «Fue una semana inolvidable para mí. Después de varios años vuelvo a vivir lo que viví años atrás (se emociona). No tuve la posibilidad de retirarme con la gente como me hubiese gustado, pero el destino quiso que me vuelva a encontrar acá para recibir el cariño y el apoyo de todos ustedes (el público)».

Por último, declaró: «Hoy lo más importante son ellos (jugadores) que salieron a la cancha a jugar una serie durísima y respondieron como verdaderos campeones. ¡Mostraron los huevos argentinos!».