Ardusso escaló en Rafaela y se quedó con el triunfo en la segunda fecha del TC 2000

Pese a partir en el decimocuarto puesto, el piloto de Las Parejas se llevó una importante victoria.

Ardusso se quedó con la victoria en la segunda fecha del TC 2000.

Facundo Ardusso, piloto de Honda, se quedó hoy con el triunfo en la segunda fecha del TC 2000, que se llevó a cabo en Rafaela, pese a partir en el decimocuarto puesto al inicio de la carrera.

Lucas Bohdanowicz (Toyota) comenzó al frente, seguido por Felipe Barrios Bustos (Renault) y Facundo Aldrighetti (Fiat), pero Ardusso escaló a lo largo de la competencia y se llevó la victoria, mientras que Leonel Pernía e Ignacio Montenegro, ambos de Renault, completaron el podio.

“Descargamos el tren trasero para avanzar en los entrenamientos, pero nos faltaba velocidad en lo recto. Fue clave la estrategia del sábado, ya que no usamos los disparos del Push to Pass, por lo que quedaron para la carrera final”, explicó Ardusso luego de la competición.

Además, el piloto de Las Parejas añadió: “Nos favoreció la deserción de (Julián) Santero, también de (Bernardo) Llaver. Eso es suerte, pero la estrategia fue muy buena. Conseguimos una gran victoria, sin dudas”.

Pernía, por su parte, manifestó: “Hicimos todo bien como equipo para ganar la carrera. El auto se me puso de costado a 250 km/h. Lamentablemente a partir de la mitad comenzó a fallar el Push to Pass. Era una carrera ganada. Me quedo con esas primeras dos vueltas, en las que pude sortear muchos inconvenientes de pista para pasar adelante”.

Bohdanowicz terminó cuarto, Barrios Bustos quinto y los lugares restantes entre los primeros diez los ocuparon Javier Scuncio Moro (Honda), Cyro Fontes (Honda), Facundo Marques (Renault), Aldrighetti y Luis José Di Palma (Fiat).

En el campeonato, Pernía es el líder con 74 puntos, seguido por Ardusso con 45 y por Montenegro con 43. La próxima fecha de la temporada del TC2000 será el 23 de abril, aunque con escenario a confirmar.

NA