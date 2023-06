Arde Huracán tras la partida de Battaglia: Tobio apuntó a sus compañeros y Gudiño le respondió

El mediocampista cruzó al defensor por su dichos luego de la derrota con Guaraní en la Copa Sudamericana.

Huracán se quedó sin técnico tras ser eliminado de la Copa Sudamericana.

El defensor de Huracán Fernando Tobio apuntó contra algunos de sus compañeros tras la derrota ante Guaraní en la Copa Sudamericana, que marcó el fin del ciclo de Sebastián Battaglia como entrenador, y el mediocampista Gabriel Gudiño recogió el guante al cruzar sus declaraciones.

«Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club. Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil», expresó Tobio después del encuentro.

Ante esto, Gudiño profundizó la interna al responderle, dado que el ex jugador de San Lorenzo no viajó a Paraguay por un golpe en el empeine.

«Yo no viajé porque tengo un golpe en el empeine. Si viajaba no podía competir, y para no estar al 100 por ciento prefería cuidarme. Si uno no puede parar la pelota y pegarle, no puede competir», manifestó Gudiño en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: «Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fer, tenemos que estar conscientes de la situación en la que estamos. Es un grupo de 30 jugadores y no se puede estar en la cabeza de todos. La única forma de sacar esto adelante es comprometidos y haciendo lo que sea para salir. Venga el técnico que venga, los que jugamos somos nosotros».

En esa línea, continuó: «No lo llamé, todavía no hablé con él. No me sentí apuntado ni aludido. De los diez que disputó Seba (Battaglia) como entrenador solo jugué uno y en una posición que no era la mía. Tengo la consciencia tranquila, lo conozco bien a Fer, lo aprecio mucho y estoy totalmente de acuerdo con él. Voy a muerte a su forma de verlo y de pensar».

Sin embargo, Gudiño remarcó: «Yo no saldría a decir al aire nada por el estilo de mis compañeros. Después la gente puede pensar lo que quiera, nosotros sabemos lo que vivimos día a día, quién da el 100 por ciento y quién no. Estamos en una situación tan mala, con tantas cosas negativas, que empiezan a aparecer estos malestares que son comunes. Fer, como cabecilla del grupo, tiene que acomodarlo, creo que sabe y tiene la personalidad para hacerlo».

