Araucanía 2023: “El objetivo de La Pampa era estar en el podio”

El director de Políticas Deportivos de la Provincia, Fernando Porlay, realizó un balance del desempeño de La Pampa en la XXXº edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía que se desarrollaron en Río Negro, y remarcó que tanto en lo deportivo como en el trabajo de logística “estamos muy conformes con los desempeños y resultados obtenidos”.

La provincia de La Pampa se mantiene en el podio por segundo año consecutivo en los Juegos de la Araucanía, demostrando su compromiso y excelencia en diferentes disciplinas. Con un gran número de atletas destacados y un fuerte desarrollo deportivo, la Provincia logró mantenerse como una de las potencias deportivas entre las provincias que integran la Patagonia argentina y chilena. Con un gran apoyo tanto a nivel gubernamental como de las instituciones deportivas, La Pampa continúa apostando al crecimiento de los deportes.

La Pampa viene de conseguir el tercer lugar del podio en los Juegos de la Araucanía que se desarrollaron la semana pasada en Río Negro, que reunió más de 2000 deportistas en sus cuatro sedes, Viedma, Bariloche, Choele Choel y Cipoletti.

El director de Políticas Deportivas de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de la Provincia, Fernando Porlay, habló con la Agencia Provincial de Noticias y se mostró satisfecho con los resultados obtenidos en la reciente edición de los Juegos Binacionales. “El objetivo se cumplió en lo deportivo. Lo que fue el año pasado y este, el objetivo era estar en el podio. También estamos muy contentos y conformes con la evolución del básquet y fútbol femenino, el judo que era cuestión a mejorar, y completar el ciclismo femenino. Los dos vóley y el básquet masculino claramente estuvieron muy bien, y nos deja el saldo de seguir trabajando con el atletismo y la natación, con procesos más largos y poner más el acento en eso. En general tenemos que seguir trabajando en el desarrollo y seguir sumando. Pero a nivel general estuvo bien”, describió.

En cuanto al trabajo de logística y organización de la Provincia para participar de la competencia, contó que «estuvimos muy bien pese a la dificultad de ser cuatro sedes, creo que estuvo muy bien organizado. En el área de prensa se trabajó muy bien con toda la información al instante, al igual que la cobertura de salud, transporte y hotelería, se trabajó muy bien con los tiempos en logística, más allá de los distintos horarios y algunas dificultades”.

“Evolucionamos mucho en la logística, desde el momento de las acreditaciones, que todos los deportistas participen, el control de la documentación, los tiempos, la hotelería. Estuvimos muy bien en todo lo que lleva la organización”, agregó.

También se refirió a puntos pendientes que analizaron una vez finalizados los Juegos. “Hay deportes que nos cuesta, que sabemos que son camadas que van saliendo, pero hay que seguir laburando más con el atletismo, seguir con el judo. Al ciclismo, básicamente no le encontramos la vuelta, al no estar organizado institucionalmente, al no tener una asociación o federación que vaya organizando el deporte, es muy difícil de nuestro lado darle forma al trabajo de las selecciones. Ves los resultados y te das cuenta, tenemos material pero no procesos. Los chicos van y entregan todo en sus pruebas, pero no tenemos nivel. El resto de las provincias, como Chubut por ejemplo, ya participan en Sudamericanos, competencias nacionales, regionales y se nota la diferencia”, explicó.

Porlay se refirió a la posibilidad de ganar los Juegos en próximas ediciones: “si ves las estadísticas, La Pampa se quedó con el tercer puesto, ganarle a Río Negro que ronda los 220 puntos, es muy difícil. Tenemos que aspirar a un segundo puesto. El año que viene y el otro, tenemos que aspirar a un segundo puesto, de 180 o 190 puntos. Hoy estamos en los 160, hay que ser real. En años anteriores estábamos más abajo, quinto y sextos. Hoy estamos en el tercero, a seguir con el crecimiento. Para ir a ganar una Araucanía tenés que estar parejo en todos los deportes. La realidad es que hoy estamos para un podio, que era nuestro objetivo cuando comenzó esta gestión. Subir un escalón más nos va a costar. Obviamente que estamos conformes. Pero hay que ser realista con el desarrollo deportivo tenemos”, afirmó.

Por último, agradeció y felicitó a todos los deportistas y cuerpo técnico que “estuvieron muy bien para dejar a La Pampa en lo más alto posible. A los chicos y chicas se los vieron, se alentaron y se ve esa identidad con su Provincia”.

Juegos EPADE

Del 26 de noviembre al 1 de diciembre, La Pampa será sede de la XVII edición de los Juegos EAPDE y la V edición de los ParaEPADE, donde recibirá a más de 1.800 personas entre deportistas, entrenadores y referentes de las provincias protagonistas, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En ese sentido, Porlay contó que se está trabajando mucho, «ayer nos reunimos con los responsables, desde hoy estamos avanzando con las sedes del vóley y todo lo que es Santa Rosa y General Pico, el avance de los hoteles, alimentación y toda la logística correspondiente para que los deportistas puedan disfrutar de la mejor manera”.