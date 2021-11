Juegos de la Araucanía 2021: el básquet cerrará su participación por el bronce

El seleccionado masculino de básquet cerró la jornada con una derrota en semifinales frente a Neuquén por 74-61, en los Juegos Nacionales de la Araucanía, que se desarrolla en Puerto Madryn, Chubut. De esta manera, La Pampa buscará el tercer puesto este domingo desde las 12, en la cancha de Ferro.

El entrenador pampeano, Pablo Lamare, realizó con la Agencia Provincial de Noticias un pequeño balance de lo que van de competencia y resaltó “las diferencias físicas con el resto de los provincias».

“Aunque resta un partido, muchas cosas buenas y el aprendizaje mayor es que estamos bastante lejos físicamente de varias de las provincias patagónicas. Es más, encontré muy igualado a Santa Cruz, que normalmente peleaba para abajo, con un nivel y una intensidad de juego muy bueno. Me parece que es una llamada de atención para todos los clubes de La Pampa este laburo”, remarcó.

“De hecho, pienso de los menores que tengo de primer año, hay que ponerlos a trabajar de cara a nuestros programas, muchísimo antes en la parte física. Lo hablo con ellos, lo mismo que hablo el tema del tiro, porque sè que los entrenadores estamos muy ocupados en armar los partidos y trabajar los fundamentos, que eso no se discute porque tenemos jugadores buenos, y se vio hoy, muy desequilibrantes. Pero estamos en deuda física, eso es el balance que puedo hacer hasta ahora. De la parte física se desprenden mejores cualidades defensivas y de las mejores cualidades defensivas se desprenden otro tipo de planteos. Pero ellos cuando van para adelante, cuando tienen que correr, cuando tienen que jugar libre, lo hacen muy bien”, agregó.

Por último, el DT se refirió que el nivel deportivo fue muy parejo. “Està todo nivelado como que los hombres grandes parece que desaparecen, encontramos un solo pivot neto que fue preponderante, como es el chico de Neuquèn, que la verdad jugó muy bien. Después, los demás jugadores muy versátiles, bases armadores muy marcados como el de Neuquén y Barbera de La Pampa, en general todos muy versátiles. El nivel fue parejo, aceptable. No fue la mejor Araucanía, fue una más”, concluyó.Marcelo Richotti

El ex jugador de básquet y actual gerente Deportivo de Chubut Deportes, Marcelo Richotti, habló sobre la organización de los juegos en la provincia. “Creo que es bueno. El solo hecho de ver a los chicos compitiendo, jugando, dentro de una cancha en el deporte que sea, después de tanto tiempo, creo que es netamente placentero y positivo”, comentó.

“Lleva mucho esfuerzo todo, horas de trabajo no comunes, al menos para mí, que es mi primera experiencia, despertándome muy temprano y acostándome muy tarde, tratando de que esté todo como tiene que estar, lógicamente algún detalle puede surgir. Pero contento de poder recibir a todas las provincias en dos deportes y que nuestras delegaciones también hayan ido a otras provincias. Porque el espíritu de esto es que esta camada no se quede sin competir, y con muy buen tino los secretarios de Deportes del EPADE dijeron jugarla con esta modalidad, que permite que los chicos puedan estar activos y competir”, agregó.

En cuanto a lo deportivo, “de lo que vì creo que hay algunas provincias están por encima de otras, lógicamente porque tienen mejor personal, tienen chicos con más competencias, mejor calidad de preparación. Pero el nivel es que se está jugando bien, no es solo intensidad. Hablo específicamente de básquet, que tengo más autoridad para opinar que al fútbol, pero me gustó lo que vi, partidos muy buenos y parejos. Y el femenino vì chicas que juegan muy bien, evolucionaron mucho en el último tiempo, se le dio otra participación y lugar, en el mundo, no solo en el país, y eso se ve reflejado”, finalizó.