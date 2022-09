«Aprender a Gobernar»: estudiantes destacan el fomento del diálogo entre pares y el Estado

El proyecto ganador del programa “Aprender a Gobernar” fue expuesto por jóvenes de Caleufú. Se trata de “Manos que hablan, ojos que aprenden”, como propuesta para trabajar sobre lenguaje de señas en las aulas.

En diálogo con los y las protagonistas, se puso de relieve el carácter del programa que propicia espacios donde las y los jóvenes pampeanos pueden construir la política pública a través de los distintos canales de participación que el Gobierno de La Pampa ofrece.

Graciela Peña fue la profesora del área de Ciencias Sociales que asesoró y acompañó a los chicos del colegio Secundario «Lucio Victorio Mansilla», en la orientación y presentación del trabajo en Santa Rosa. “Hace 17 años que el colegio participa de Aprender a Gobernar, es conocido por la institución por lo que todos los años los chicos presentan sus ideas y arman sus proyectos. Esta instancia para nosotros es muy valiosa ya que tienen la posibilidad de encontrarse con otras problemáticas de otros pueblos, intercambiar con otros chicos de la edad de ellos y también aprender a exponer sus ideas y defenderlas”, describió la docente.

Los que participaron fueron alumnos de 6º año de las orientaciones de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, tienen entre 17 a 18 años y ellos eligen qué profesor o profesora quieren que los acompañen en el trabajo de investigación.

Entusiasmo

«Al ver que hay una instancia donde pueden encontrarse con sus pares se ven entusiasmados”, dijo Graciela. “Al principio hasta que comprenden cuál es el proyecto y en qué consiste el trabajo, cuesta un poco engancharlos. Pero una vez que se ponen a trabajar y cuentan con una temática de su interés, los incentiva mucho”.

En cuanto al proyecto, “vieron que en lo cotidiano hay personas con diferentes discapacidades a las que no se le presta mucha atención. Desde la escuela como una instancia de aprendizaje, ellas veían la posibilidad y necesidad de que se de como una materia más, como una tercera lengua, el lenguaje de señas. Les servirá para la vida cotidiana cuando se encuentren con una persona sorda, poder comunicarse y no discriminar a la otra persona por no poder responder a esa necesidad”.

La temática elegida

Alondra Gaitán y Valentina Tolosa fueron quienes defendieron el trabajo y comentaron a la Agencia Provincial de Noticias, sobre cómo fue el proceso de la temática elegida. “No sabíamos mucho sobre la sordera y lo vemos importante, ya que si nos vamos a estudiar o cuando trabajemos en alguna institución y nos encontramos con personas sordas, no podríamos comunicarnos”.

En cuanto al Aprender a Gobernar, “estuvimos todas muy contentas de poder ir a Santa Rosa, donde cada uno llevó su proyecto y lo compartimos con la escuela antes de viajar y a todos les gustó. Tenemos mucha alegría porque ganó nuestro proyecto”.

“Al principio estuvimos un poco nerviosas, pero cuando llegamos a la mesa y fuimos conociendo a otros chicos y chicas, entramos en confianza. Nos gustó mucho el ambiente en el que se trabajó y que incluyan nuestras ideas”.

En cuanto al premio es un monto de dinero “que lo utilizaremos para comprar material y nos ayudará para poder brindar las clases de lengua de señas de modo virtual. Estuvimos en contacto con un instituto de Santa Rosa, esperando para poder contratarlos. La primera clase sería una introducción a la lengua de señas para profesores y alumnos y después las clases de aprendizaje serían por Zoom”.

Los que participaron

Nombre del Proyecto: «Generar hábitos transformar vidas»

Alumnas: Lara Brunengo, Morena Delú Molinari, Martina Guerra Wilches. Docente: Andrea Mota

Nombre del Proyecto: «Recreando espacios deportivos»

Alumnos: Diego Echevarne, Facundo Pratto, Ignacio di Pombo. Docente: Andrea Laura Mota

Nombre del Proyecto: «Mejor reducir, reutilizar y reciclar, que desechar»

Alumnas Martina Larrea, Carolina Fuentes, Caterina Rinaldi. Docente: Andrea Laura Mota

Nombre del Proyecto: «Sala de emergencia escolar»

Alumnas: Gianella Chiurazzi Peña, Aixa Gaitán. Docente: Graciela Peña

Nombre del Proyecto: «Manos que hablan, ojos que aprenden» (Proyecto ganador)

Alumnas: Alondra Gaitán, Valentina Tolosa. Docente: Graciela Peña