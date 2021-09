Apple presentó el iPhone 13: cuánto sale y qué tiene

El CEO de Apple presentó el iPhone 13, que saldrá al mercado en su modelo estándar, Mini, Pro y Pro Max. También hay un iWatch y tres iPads nuevos.

El CEO de Apple Tim Cook, presentó este martes la nueva generación de iPhone, el iPhone 13 en versión Mini, Pro y Pro Max, además de un iWatch y tres modelos de iPad. Algunas de las características son una mejor cámara de los celulares, un chip más rápido para la tablet y un teclado para los relojes.

El Apple Event se desarrolló desde las oficinas de la empresa en California, Estados Unidos, donde se presentaron primero los tres modelos de iPad, empezando por el de novena generación, que tiene un chip A13 Bionic que lo hace 20% más rápido el anterior.

Atentos a los usos que se le dan a los iPads, Apple le dio 12 megapixeles a la cámara frontal para que se vean mejor en las videolladas y desarrolló el Center Stage, que reencuadra una toma de manera automática, informó el sitio La Nación.

Este modelo de iPad es el único que mantendrá el conector Lightning y tendrá una memoria base de 64GB. Su precio fue fijado en US$ 329.

El iPad Mini, con una pantalla de 8,3 pulgadas, dejará el conector Lightning para adoptar el USB-C. También tendrá conexión 5G (en algunos modelos), un procesador un 40% más rápido que la versión anterior y una mejor cámara frontal y trasera, como en el iPad Pro y el Novena Generación. Su precio, US$ 499.

Lo siguiente en ser presentado fue el Apple Watch Series 7, que viene con una pantalla un 20% más grande gracias a que le achicaron los bordes. Además tiene un teclado, lo que lo hace más sencillo de usar para chatear.

El equipo de Apple afirmó que el nuevo iWatch es un 33% más rápido que el modelo anterior, que tiene más resistencia al agua y el polvo, y que tiene una autonomía de 18 horas y la capacidad de cargarse hasta un 80% en 45 minutos.

El precio del Apple Watch Series 7 es US$ 399, pero la compañía mantendrá los modelos anteriores a US$ 199.

Así es el iPhone 13

Finalmente Tim Cook presentó el iPhone 13 en sus cuatro versiones: estándar (US$ 799), Mini (US$ 699), Pro (US$ 999) y Pro Max (US$ 1099).

También se mantendrán en el mercado los modelos anteriores como el iPhone 12, el 11 y el SE, cuyos precios quedaron por debajo de los US$ 600.

Para el modelo base del nuevo celular de Apple se implementó el chip A15 Bionic que lo hace un 50% más rápido que su competencia de Android, tiene una batería más grande (que dura entre una hora y media y dos horas y media más que el iPhone 12), una cámara con lentes en diagonal y la opción de elegir pantalla de 6,1 o 5,4 pulgadas.

La disposición diagonal de las cámaras tiene el efecto de separar del fondo los objetos que están más cerca de la lente.

Sirve en particular para grabar videos ya que el foco se desplaza al fondo de la escena si se mueve el objeto que está más cerca de la lente, que además captura un 47% más de luz al registrar una toma.

El iPhone Mini y el estándar tendrán una memoria de 128GB para empezar, y se podrá optar por modelos con 256 y 512 GB.

El iPhone 13 Pro tiene protección zafiro para las cámaras, una pantalla de 6,1 pulgadas recubierta con Ceramic Shield como en el iPhone 12, y el chip A15 Bionic. Pero además tiene la tecnología para hacer más eficiente la pantalla al jugar videojuegos (el Pro Motion), y una lente con zoom óptico de 3 aumentos, un gran angular de 6 elementos con autofoco y apertura f/1.8, y una lente normal con apertura f/1.5.

Si el iPad permitía hacer mejores videollamadas entonces los celulares Pro de Apple están listos para hacer una película, con modo noche en sus tres cámaras y un modo macro en el gran angular, incluso para hacer cámara lenta.

Como el celular guarda los videos de sus tres cámaras se puede cambiar el foco de una grabación una vez que ya fue registrada.

La diferencia entre el iPhone Pro Max y el iPhone Pro es el tamaño de sus pantallas y la duración de sus baterías.