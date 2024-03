Apoyo unánime de las comunas al nuevo Plan de Alumbrado Público

Ante un auditorio integrado por 70 intendentes e intendentas de La Pampa, reunidos en Ataliva Roca, el gobernador Sergio Ziliotto presentó la segunda etapa del Plan de Alumbrado Público, que se inició en 2021 y ya permitió que el 65% del alumbrado público de toda la Provincia cuente con lámparas LED. Más allá de su origen político, los jefes comunales expresaron su satisfacción por la medida y firmaron la respectiva adhesión.

La cita se concretó en el gimnasio del Club Sportivo Pampero de Ataliva Roca, donde los intendentes e intendentas de toda la Provincia acudieron masivamente a la presentación de la segunda etapa del Plan de Alumbrado Público. Luego de firmar la adhesión al mismo y en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, las autoridades de las comunas manifestaron su agradecimiento al gobernador Sergio Ziliotto por continuar con el proyecto en un contexto tan desfavorable por el ajuste implementado desde Nación por el presidente Javier Milei.

El primero que expuso su beneplácito con la decisión del Gobernador, aún perteneciendo a las filas de Juntos por el Cambio, fue el anfitrión, el intendente Gustavo Barreiro. “Estamos muy contentos de haber recibido al Gobernador para el lanzamiento de este Plan, tan importante para la Provincia. Sentimos orgullo de haber recibido a las autoridades y nos sentimos felices de que hayan venido tantos funcionarios e intendentes para participar del acto”, aseguró el jefe comunal de Ataliva Roca.

El intendente se preocupó en resaltar que “es vital que se trabaje en conjunto, con diálogo abierto, más allá de los colores políticos”. En ese sentido, aseguró: “Tengo que agradecerle públicamente al Gobernador, como ya lo he hecho en persona, su actitud de apoyo constante y la posibilidad que nos da para plantearle nuestras inquietudes y ofrecer respuestas”.

En su distrito ya se completó el recambio del 100% de las luminarias, por lo que Barreiro se siente muy satisfecho. “Contar con iluminación led es fundamental por varias razones y no sólo por el ahorro de energía que permite hacer. También es importante el aporte que hace en materia de seguridad para todos los vecinos, dado que su potencia es mucho mayor. Además, embellece los paseos públicos”, señaló.

Santa Rosa

Otro de los intendentes que destacó su beneplácito fue el de Santa Rosa. “Estamos contentos de habernos encontrado nuevamente con el gobernador Sergio Ziliotto en un evento tan importante para la Provincia”, aseguró Luciano di Nápoli. En el caso de la ciudad capital, actualmente existe un 75% de luminarias ya renovadas, por lo que en esta segunda etapa se encarará el recambio de las restantes.

“Es posible que aún nos queden pendientes algunas, pero con este proyecto nos pondremos muy cerca del objetivo final de que la ciudad esté completamente iluminada con led gracias al esfuerzo del Estado provincial que nosotros acompañamos”, afirmó.

El jefe comunal santarroseño aprovechó para dejar en claro el contraste existente entre las medidas de ajuste económico del presidente Javier Milei y las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno provincial. “Son las dos caras de la moneda, y mientras el Ejecutivo Nacional todos los días nos da malas noticias para los trabajadores, para el pueblo, el gobernador Ziliotto mantiene la presencia del Estado en beneficio de todos los pampeanos y pampeanas”, dijo.

Respecto de este punto, puso como ejemplo lo dicho en el acto por el mandatario provincial: “Mientras el costo de la energía eléctrica aumentó 180% para el Gobierno provincial, a la tarifa residencial se volcó el 103%. El Estado de La Pampa sigue subsidiando el consumo para ayudar a los usuarios en un momento tan delicado”.

Uriburu

A su turno, la intendenta de Uriburu, Ivana Ferrer, dijo que “siempre es un placer escuchar al Gobernador y en estos tiempos difíciles, lo es más aún”. Profundizando respecto de esta afirmación, la jefa comunal indicó que “me voy con una sensación de alivio por el apoyo que nos da el gobernador Sergio Ziliotto en momentos complicados por el ajuste salvaje implementado por el Estado nacional”.

“En Uriburu tenemos el 100% de las luminarias renovadas, y me alegra que el plan continúe para que todas las localidades alcancen el recambio completo”, señaló. Sin embargo, Ferrer se preocupó en hacer un análisis más abarcativo de la situación actual. “En su discurso, el Gobernador dejó en claro que se duplicó el presupuesto para atender la asistencia social, que aumentó enormemente a raíz del impacto de las medidas del presidente Milei”, afirmó.

Puso de relieve que en la localidad, así como en muchas otras localidades del interior pampeano, hay gente que recurre a la ayuda social por primera vez en su vida. “Es una situación muy dura, porque estamos viendo a vecinos y vecinas que nunca necesitaron de la asistencia del municipio que hoy se tienen que acercar por la gravísima situación en la que se encuentran por las decisiones que tomó el gobierno de Milei”.

Intendente Alvear

Mientras tanto, Agustina García, viceintendenta de Intendente Alvear, a cargo del ejecutivo por el pedido de licencia de Eduardo Pepa, manifestó que “este plan del Gobierno provincial es muy bueno y necesario”. La dirigenta radical señaló que en su ciudad aún no se completó el recambio, de manera tal que se encuentran alcanzados por esta segunda etapa del proyecto. “Tenemos pendientes la renovación de unas 1.400 luminarias, sabemos que hay que ir de a poco, pero nos alegra que sigamos avanzando en un camino que permite ahorrar energía eléctrica y brindar mayor seguridad”, indicó.

Anguil

La intendente de Anguil, María Daniela Fernández, remarcó la presentación del Plan ya que “refleja en números lo que significa y da un panorama de la verdadera dimensión que tiene.

«Para los pueblos es importantísimo este programa lanzado por el Gobierno provincial. Me pareció para rescatar, esta situación de la continuidad más allá de que las coyunturas cambian, el camino que tiene el Gobernador, la Provincia, y todo su gabinete, es claro y podrá ser más lento, pero no se desvía de cuál es su propósito. Así que me pareció interesante para las localidades chicas. Es indispensable contar con este apoyo del Gobierno provincial y ya estamos en marcha para implementar la segunda etapa”, agregó.

También especificó que la primera etapa ya fue ejecutada. “Somos de las localidades que estamos encuadrados en los que necesitamos ampliación, el pueblo ha crecido y necesitamos hacer la iluminación de todo ese crecimiento”, contó.

Por último, se refirió a la continuidad de la obra pública en este contexto nacional. “Es sumamente importante la continuidad de la obra pública en este contexto nacional que hace que se tenga que estar previendo todo el tiempo lo peor, el pronóstico empeora. Pero el Gobernador tiene el camino claro, diseña la protección de los pampeanos, del cuidado de los recursos, de la estabilidad económica que tiene La Pampa, de no ponerla en riesgo y es en ese camino en el que estamos como intendencia. Y es importante este tipo de encuentro para ver en números y en cuestiones concretas como va la gestión provincial de la que somos parte”, concluyó.

Realicó

El intendente Javier Facundo Sola calificó como “auspiciosa” la presentación del Plan Energético. “Esto deja a las claras que hay una planificación seria y concreta, que no es solamente lo que estamos viendo hoy de un Plan de Iluminación Eficiente, sino que hay políticas públicas muy sólidas en distintos frentes, muy presentes. Lo que estamos viendo hoy, no es solamente mejorar lo que tiene que ver con el ambiente, con esta política de iluminación, sino reducir fundamentalmente los costos de consumo a través de una mejor iluminación”, apuntó.

Y resaltó «esto de trabajar codo a codo, el Gobierno provincial y los municipios, sin distinción de banderas partidarias, todos viendo la mejor forma para prestar servicios a los pampeanos y creo que eso es una fuerza muy propia de La Pampa”, agregó.

El jefe comunal también se refirió a que “el Gobierno nacional nos cerró totalmente la transferencia de plata desde el 10 de diciembre, pasando en limpio, no nos apoya en absolutamente nada, y quedaron obras que tenían que ser financiada por ese Gobierno nacional, como viviendas, rutas, y que al no mandar ese dinero, se paralizan. Y será el Gobierno pampeano el que va a poner la plata para que tengamos las viviendas terminadas y no se pierda el empleo, justamente cuando hoy el tema de empleo es tormentoso. Pero eso, tiene que ver en un Gobierno nacional totalmente inhumano, y un Gobierno de La Pampa históricamente ha sido prolijo, con cuentas claras, transparentes. Hoy con este acuerdo político entre lo provincial y lo municipal, podemos hacerle frente al Gobierno nacional, y una decisión de nuestro Gobernador que está manifestando a nivel nacional el federalismo. Siento orgullo de nuestro Gobernador con esa bandera, junto con sus pares patagónicos, y como intendente la responsabilidad de estar todos los días con la gente de mi pueblo para sacarlo adelante”, cerró.

General Acha

El intendente Abel Osvaldo Sabarots remarcó que el Plan es “la continuidad de una política que ya venía de la gestión anterior de Ziliotto y esto es seguir avanzando en una etapa que a nosotros claramente nos beneficia, porque en las ciudades más grandes hay otro volumen de cambios de luces LED, estamos en el 55% y esta fase nos permite acercarnos a la totalidad de la localidad”.

“Todo lo que sea política pública continúa en el tiempo y no es espasmódica, y sobre todo que el Estado exista, y que no sea reducida en su mínima expresión, nos va a tener en el mismo lugar. Lo he dicho hasta el cansancio en todo los ámbitos que he podido, de que coincidimos con un Estado presente, que no se puede replegar, porque en materia de salud, educación, seguridad, en estas políticas, viviendas, obra pública en general, desde ese lugar vamos a estar seguramente, yo perteneciendo a otro partido político, en el mismo lugar que el Gobernador y el Gobierno provincial”, afirmó.

Santa Isabel

El intendente Carlos Guillermo Farana destacó que el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto “marca claramente la posición que tiene él y la posición que tenemos que tener todos los pampeanos”.

“Considero muy valioso reconocer que las provincias son fundamentales en la Nación, es un discurso de índole nacional el de hoy, y toda la inversión que está haciendo la Provincia con fondos propios, y que nos da una cierta tranquilidad, de que contamos con un Gobierno que sigue pensando que el Estado tiene que estar”, agregó.

El jefe comunal se mostró satisfecho, “por el Plan de iluminación, por el plan de viviendas que va a seguir en marcha, seguir apoyando a las viviendas me da un poco de tranquilidad que voy a tener trabajo en mi pueblo. Estamos próximo a entregar unas casas y vamos a seguir teniendo más actividad en el pueblo, no solo en la cuestión social sino en el trabajo, que en los pueblos chicos, es todo trabajo propio de la gente que vive ahí”.

Por último, remarcó también la continuidad de las viviendas para la generación de empleo local. “Cuando dijo que seguimos con las casa me pone muy feliz, porque nosotros tendiendo casas trabaja todo el pueblo, desde el hospital que avanza de forma vertiginosa y las casas que seguramente se otorgarán, trabaja todo el pueblo y el trabajo dignifica. La solución a los problemas es el trabajo, es producir, no es el asistencialismo. Lo que dijo el Gobernador me renueva las esperanzas”, concluyó.

Anchorena

El intendente Gustavo Pérez contó que la localidad de Anchorena es una de las que pudo completar el 100% del alumbrado público. “Es un Plan muy importante para los municipios, en la primera etapa pudimos llegar al 100% con el alumbrado público y justamente ahora esperamos el presupuesto que vamos a tener para ver qué proyecto podemos presentar para nuestra localidad, ya que tenemos la posibilidad. Uno de los que teníamos pensado es para ahorrar consumo de energía, es que las bombas sumergibles que tenemos en la localidad, hacerlas con pantallas solares, creo que sería un ahorro muy importante para nosotros”, explicó.

“El ahorro de energía es muy importante y además como embellece a las localidades. Este Plan es importante porque es difícil llevar a cabo la obra con fondos del municipio, por eso está bueno que el Gobierno las pueda llevar adelante”, cerró.