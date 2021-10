Aporte de Gobierno para mejorar la conectividad en zona rural de Eduardo Castex y aledañas

El gobierno de La Pampa puso a disposición infraestructura para que los operadores de última milla brinden el servicio de Internet para las y los habitantes de la zona como así también a Asociaciones Civiles que participan de manera activa en la sociedad.

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, la Secretaría General de Gobernación, a cargo de José Alejandro Vanini y Marcelo Steinbauer, vicepresidente de Aguas del Colorado S.A.P.E.M, firmaron un convenio con la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Eduardo Castex (COSPEC), Marcelo Ambrosio y Mega Red Comunicaciones S.R.L, representada por Álvaro Pepa, para dar acceso a una de las torres que les permitirá brindar el servicio de Internet en la zona rural de la localidad y en pueblos vecinos.

Por medio de ese instrumento, se estableció que Aguas del Colorado S.A.P.E.M y/o EMPATEL S.A.P.E.M serán quienes provean de un volumen de ancho de banda de Internet que al menos represente el 60% de la compra total.

Dentro de los requisitos propuestos por parte del Gobierno provincial, la Cooperativa y las empresas, deberán comprometerse a prestar gratuitamente el servicio de Internet a Asociaciones Civiles de Eduardo Castex. Además, serán quienes se encarguen de realizar el mantenimiento de la torre, el acondicionamiento del predio y las instalaciones auxiliares donde será instalada.

El vicepresidente de Aguas del Colorado S.A.P.E.M, Marcelo Steimbauer remarcó ante la Agencia Provincial de Noticias la importancia de este convenio no solo para la zona rural de Eduardo Castex, sino también para las localidades vecinas. “Buscamos cubrir esa necesidad que recibimos a través de la COSPEC, donde las personas que residen en el campo han manifestado la urgencia de contar con acceso a internet allí. Sin la colaboración del Gobierno de La Pampa esto hubiera sido imposible de realizar por la onerosidad de la torre. En Eduardo Castex estamos muy orgullosos de tener un Gobierno y un Gobernador que siempre está presente en las necesidades de nuestra ciudad y zona rural”, agregó.

En la misma línea, el representante de Mega Red Comunicaciones S.R.L, Álvaro Pepa, habló acerca de la importancia de llevar conectividad a lugares que en este momento no cuentan ni siquiera con 2G en telefonía móvil. “La gente del campo está muy contenta y agradecida de que se haya podido concretar el uso de la torre, ya no va a tener que hacer 20 km. para tener acceso a internet, por ejemplo”.