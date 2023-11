Aplicaciones para crear tus propios juegos sin ser programador

No es necesario contar con extensos conocimientos para desarrollar títulos. Repasamos algunas de las opciones disponibles, que también pueden probar los chicos.

Hay programas para crear videojuegos con mecánicas flexibles e intuitivas.

Si echamos una mirada a Grand Theft Auto o a The Last of Us, por mencionar dos tanques gamer, creeremos que el desarrollo de videojuegos es una tarea exclusiva para los expertos. Es cierto que esos títulos requieren poderosos engranajes y muchos años de dedicación. Sin embargo, en el enorme universo tecnológico existen aplicaciones y programas para crear videogames sin grandes nociones de programación.

5 aplicaciones para desarrollar videojuegos sin ser experto en programación

¿Sabías que algunos de los videogames independientes que consiguieron grandísimo éxito fueron creados por usuarios sin conocimientos en programación profesional? Naturalmente, no son juegos completísimos, los clasificados como triple A. Un ejemplo recordado es Flappy Bird —que tuvo grandísima fama en el año 2014— que puede replicarse con Scratch, una herramienta de uso sencillísimo.

Scratch es una buena opción para empezar a crear videojuegos.

Aquel es un software que emergió del reconocido Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el propósito de “democratizar” la programación, permitiendo que tanto niños como adultos aprendan las nociones básicas de código. En concreto, es un lenguaje de programación visual. En una interfaz accesible, permite usar comandos simples para generar movimiento en diferentes figuras. En el caso de los chicos, se recomienda como edad mínima los 6 o 7 años, cuando ya aprendieron a leer y escribir. Para cualquier tipo de usuario, tal como ocurre en diferentes entornos de esta especie, el aprendizaje es gradual. En otras palabras, la acumulación de experiencia permitirá que los resultados sean cada vez mejores. Por lo demás, no todo es dura programación: la creatividad y las buenas ideas también son clave.

Otra opción para crear videojuegos sin ser programador profesional es RPG Maker. Con esa solución fueron diseñados títulos como To the Moon, Omori y Cherry Tree High Comedy Club. En rigor, se trata de un entorno de desarrollo, con más de tres décadas de recorrido, que se ha mantenido actualizado con el correr de los años. Tal como revela su denominación, se trata de una solución enfocada en los juegos de rol (RPG, por “rol playing game”). Sus diferentes versiones coinciden en la generación sencilla de juegos y en el alto nivel de personalización.

Incluso sin extensos conocimientos en programación, es posible crear jueguitos.

Además, RPG Maker se destaca por contar con una gran comunidad de seguidores y entusiastas. Así, los que ingresan a ese mundillo pueden echar un vistazo a los numerosos tutoriales disponibles para comenzar a crear sus propias aventuras gamer. Para empezar, hay muchos recursos de desarrollo gratuitos. Los más avanzados accederán a elementos pagos (más escenarios, personajes, etcétera) que están disponibles en la plataforma Steam.

¿Qué hay con Unity, el motor gráfico de Epic Games? Sí, el desarrollador del exitoso Fortnite: Battle Royale ofrece este programa, que es empleado para muchos de los títulos más afamados actualmente, pero que también puede ser utilizado por aficionados, sin escribir códigos de programación. Para ello, cuenta con comandos predeterminados, útiles para diseñar los entornos y la jugabilidad a un costado de las variables más técnicas.

Un detalle a tener en cuenta: Unity es un software pago, aunque los estudiantes pueden acceder a él en forma gratuita. Algo más para considerar: esta opción es más compleja que las anteriormente mencionadas y, en tanto, requerirá más paciencia. Eso sí: los resultados serán más atractivos en diferentes aspectos, por ejemplo en las mecánicas, las facetas visuales y sonoras. Para tener una dimensión, con Unity se crearon entregas como Pokémon Go y Final Fantasy.

AGS, también conocido como Adventure Game Studio, emerge como una alternativa a considerar por los interesados en desarrollar videojuegos sin conocimientos de código fuente. Con una interfaz basada en Microsoft Windows, esta solución también apuesta por el uso intuitivo. Ofrece muchos recursos, como fondos ya decorados, elementos para las entregas e incluso personajes con animaciones por defecto.

“AGS proporciona todo lo que necesita desde una aplicación fácil de usar. Crea, prueba y depura tu juego, todo en un solo lugar”, señalan los responsables de esta plataforma, con la que se crearon jueguitos como Chace of the Dead y Resonance.

Además de las opciones que ofrece Roblox para crear juegos sin ser un profesional, Game Maker Studio es una parada ineludible en este recuento, que tiene tres versiones, una de ellas gratuita. Con largo recorrido, es un programa amigable para desarrollar títulos gamer sin rodeos ni grandes complicaciones. Su diferencial es la versatilidad y además ofrece una serie de tutoriales para profundizar conocimientos y destrezas.

A modo de yapa y despedida, compartimos algunas opciones adicionales. Stencyl, enfocado en jueguitos en dos dimensiones para correr en páginas web; Godot, que también admite títulos 3D y es de código libre; y MakeCode de Microsoft, que es online y gratuita; también son opciones viables para dar rienda suelta a la creatividad y decir “yo creé mi propio videojuego”.