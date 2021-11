Apertura del Registro Civil durante el próximo acto eleccionario

El director general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Fernando Miguel Rolando, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias dio detalles sobre la apertura de las oficinas para el retiro de DNI el día domingo de las próximas elecciones.

Tal cual las anteriores elecciones, se diagramó un trabajo para el día domingo 14 de noviembre, día de las elecciones, “para que tanto la Dirección General como todos los Registros Seccionales de cada localidad pampeana, en el horario de 8 a 18 estén con atención al público, cumpliendo dos funciones muy específicas. Por un lado, poniendo a disposición de los ciudadanos los Documentos Nacionales de Identidad que no hayan sido retirados y que están en poder de las distintas seccionales. Allí se remiten una vez confeccionados y cuando no se pudieron entregar en el domicilio”.

Independientemente de ello, durante todas las mañanas están a disposición en la Dirección General del Registro Civil. “Nos hemos comunicado por whatsapp con los interesados para avisarles que están disponibles”.

La otra función que se cumple el día de las elecciones “es emitir un certificado de la autoridad competente del Registro Civil a aquellas personas que no cuentan con el DNI por extravío, robo, hurto, deterioro, cualquiera fuera la causa. A la persona se le va a permitir posteriormente realizar el descargo o justificar, en la Comisión Nacional Electoral, por qué no concurrió a votar”.

La entrega de documentos se está realizando, son un poco más de 150 DNI sin retirar, aunque muchos de ellos pertenecen a menores. “Los Registros de cada localidad tienen un número pero no muy significativo y están puestos a disposición el día domingo para que los puedan retirar”.

Las vías de comunicación están habilitadas para cualquier consulta, al teléfono de la Dirección General del Registro Civil: 02954 389599. La página web: https://dgregistrocivil.lapampa.gob.ar/ donde pueden encontrar un mapa de la Provincia con la ubicación de cada Registro Seccional con la ubicación y teléfono, y con el horario de atención de 7 a 12:30.