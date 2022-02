Apertura de las inscripciones para las Becas Progresar

El Ministerio de Educación de La Pampa comunicó que, a partir del 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2022, permanecerán abiertas las inscripciones a las Becas Progresar.

Progresar Obligatorio y Superior

El programa está destinado a estudiantes de 16 a 17 años de escuelas secundarias y quienes se comprometan a retomar sus estudios en escuelas públicas.

El programa “Obligatorio” involucra a estudiantes de 18 a 24 años cumplidos y se extiende hasta 35 años a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

El Programa “Enfermería” incluye a estudiantes mayores de 18 años al cierre de la convocatoria, sin límite de edad, ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Progresar Trabajo

El programa está destinado a estudiantes de 18 a 24 años cumplidos y se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

Dentro de sus requisitos, establece que las personas interesadas deben ser argentinas nativas o con una residencia en el país no inferior a dos años. A su vez, el ingreso del grupo familiar al que pertenece el/la estudiante, no debe superar tres veces el salario mínimo, vital y móvil.

Para obtener información sobre las inscripciones, deben ingresar a:

https://argentina.gob.ar/educacion/progresar