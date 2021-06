Anuncian un acuerdo con el Club de Paris para extender plazos y no caer en default

«Hemos llegado a un entendimiento para obtener un puente de tiempo para no entrar en default el 31 de julio este año», dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. El primer pago será el 31 de julio y el segundo, el año próximo, por un monto de US$430 millones «a cuenta de capital».

El Gobierno argentino llegó a una acuerdo con el Club de París que contempla la implementación de «un puente» hasta el 31 de marzo de 2022 para no caer en default y el pago parcial de un monto de US$ 400 millones, informó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

«Hemos llegado a un entendimiento con el Club de Paris para obtener un puente de tiempo para no entrar en default el 31 de julio este año», dijo el ministro en una conferencia de prensa, al dar cuenta los pormenores de las negociaciones respecto al vencimiento de una deuda de 2400 millones de dólares.

Guzmán anunció «un conjunto de pagos que sumarán aproximadamente US$430 millones» en el marco del plazo fijado hasta el 31 de marzo próximo para negociar un vencimiento de US$ 2.400 millones para no caer en default.

El primer pago sería «el 31 de julio y un segundo será el año próximo» en el marco de «un esquema de pagos proporcionales».