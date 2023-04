Ante Ziliotto, Katopodis confirmó la adjudicación de la obra del Acueducto a General Pico

“Doy testimonio del trabajo de Sergio Ziliotto, gestionando desde el primer día, impulsando y logrando que hoy La Pampa tenga, de parte del Gobierno nacional, la inversión en obras públicas más extraordinaria de la historia de esta Provincia” aseguró el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis quien, junto al gobernador pampeano confirmó, en General Pico, la adjudicación de la obra del Acueducto que unirá Santa Rosa con la ciudad norteña y firmó el convenio para el financiamiento de la rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 20. En ambas obras se invertirán $ 52.782.810.000.

Luego de su paso por Trenel, donde dejaron inaugurada una importante obra de saneamiento, el Gobernador y el ministro nacional, junto a sus comitivas, se trasladaron a General Pico, donde fueron recibidos por la intendenta Fernanda Alonso, quien afirmó que “estamos más que contentos por vivir este proceso del que formamos parte. Fuimos viendo cómo se concretaba cada paso hasta llegar a este día en el que nos encontramos con una empresa que llevará a cabo la construcción del Acueducto de Santa Rosa a General Pico, y proveerá de agua de calidad para el consumo de todas y todos los piquenses”.

La intendenta enfatizó que “trabajar juntos, Nación, Provincia y Municipalidad, facilita que los derechos lleguen a las y los ciudadanos. En este caso, se trata del agua, un derecho humano que nos compete y en el cual tenemos historia de lucha”.

Volvimos a estar en el radar nacional

El gobernador Ziliotto aseguró que “es un placer y un orgullo trabajar en conjunto. Siempre viniste a traer soluciones y respuestas concretas. Nunca viniste a sacarte una foto. Es necesario valorar la agenda federal que ha puesto en marcha el Poder Ejecutivo Nacional para llegar a cada rincón de la Argentina con inclusión e igualdad de oportunidades en el marco de una concepción ideológica y constitucional, porque el federalismo no es una entelequia, está consagrado en el artículo primero de nuestra Constitución Nacional como organización del país”.

“En ese esquema federal La Pampa ha sido muy integral. Si hablamos de inversión pública fue inédita. Muchas veces los números confunden o cansan, pero tenemos que mencionar que los 80 mil millones invertidos, hoy estamos sumando un aporte nacional en obras de casi 53 mil millones de pesos”.

Ziliotto afirmó que “tanto la segunda etapa del Acueducto del río Colorado como la intervención en los tramos de la RP Nº20 y la RP Nº18, nos indican que no se trata de discursos sino de realidades. Y hoy la realidad en La Pampa es que volvimos a estar en el radar nacional”.

Recordó que siendo diputado nacional, en 2016, “en un acuerdo política, en el marco del ejercicio de la democracia, logramos incluir la obra del Acueducto del río Colorado en el Presupuesto 2017, eran 1.980 millones de pesos. Fue aprobado por los representantes del pueblo que fuimos elegidos por el pueblo. Esos 1.980 millones nunca vinieron a La Pampa. En cambio, se decidió aumentar los recursos para el Paseo del Bajo, una obra que embellece y ordena a la ciudad de Buenos Aires, pero que no lleva ningún beneficio al interior profundo”.

Realidades, no promesas

Pero hoy nuestra realidad es que el Acueducto Norte será construido, será una realidad en virtud del trabajo conjunto. Es un día muy importante para La Pampa, acostumbrados a demostrar realidades, no promesas. Cuando nosotros prometemos algo es porque estamos seguros de que lo vamos a cumplir. Porque sabemos la ascendencia que tenemos en la ciudadanía pampeana y la preocupación que tenemos sobre su bienestar”.

“En pocas semanas estará el obrador del acueducto”

El ministro Gabriel Katopodis recordó su viaje con el presidente Fernández a mediados de 2021 y relató que en ese momento tanto vecinos como dirigentes le preguntaban “si los anuncios que estábamos haciendo se iban a concretar y hoy está la conformación de que, si se hará, que cumplimos la palabra empeñada”.

“Esta obra estuvo en el presupuesto, el gobernador Ziliotto la impulsó, como antes lo había hecho el gobernador Verna. El peronismo de La Pampa gestionó ante el Gobierno nacional esta segunda etapa del Acueducto Santa Rosa-General Pico. Hoy vengo a cumplir con ese compromiso, a saldar una deuda y a dar un paso más: la adjudicación de estos 145 km. La obra ya está licitada, tiene el presupuesto asignado, en pocas semanas se firma el contrato y tendremos el obrador en General Pico con una respuesta que vencerá cualquier duda”.

“Este es un tiempo de realidades concretas”

Em este sentido aseguró que “este es un tiempo de hechos, no de consignas. Tiene que ser un tiempo de realidades concretas, como siempre acostumbra el peronismo, y no de promesas. En estos tiempos donde la confianza está en baja, donde la gente está apretando los dientes, lo comprensible para un ciudadano es lo que puede ver y lo que puede tocar. Esta obra habla de un Gobierno nacional y de un presidente que, a pesar de las dificultades, sigue sosteniendo que la obra pública es la palanca con la que tenemos que seguir empujando la economía”.

Katopodis enfatizó que “para salir de esta crisis no podemos destruir lo que funciona, todo lo que nos dio resultado. No podemos frenar lo que nos permitirá superar los obstáculos que hoy tiene el mundo, la región y la Argentina. Por eso la obra pública, la inversión en estas obras”.

La inversión más extraordinaria de la historia de La Pampa

“Mi visita también tiene que ver con acompañar a una gestión y a un Gobernador a días de una elección. Y doy testimonio del trabajo de Sergio Ziliotto, gestionando desde el primer día, impulsando y logrando que hoy La Pampa tenga de parte del Gobierno nacional la inversión en obras públicas más extraordinaria de la historia de esta Provincia. Más de 80 mil millones de pesos, más de 150 proyectos y obras que se están ejecutando, se ejecutaron o se ejecutarán, con el esfuerzo conjunto de la Nación y la Provincia. Pero no hay duda de que hubo un Gobernador muy comprometido, defendiendo los intereses de su Provincia”.

Aseguró que “el camino no es ni el ajuste, ni los tarifazos, ni los planes de austeridad que propone la oposición. Porque estamos convencidos de que cada vez que pasa el peronismo por esta provincia lo que trae son derechos, oportunidades y obra pública que genera que vecinas y vecinos tengan agua, cloacas, pavimento, escuelas. Y que lo tengan, no por obra del destino, sino por una decisión del Gobierno, que siempre piensa que esta Argentina tiene que ser más federal, que tenemos que seguir construyendo un país más justo”

Acueducto Santa Rosa – General Pico

El ministro Katopodis confirmó al Gobernador la adjudicación para la construcción de “Acueducto del río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa”, que unirá ambas ciudades y abasteciendo en su paso a las localidades de Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas y Metileo, proveyendo agua en cantidad y calidad a las y los pampeanos que habitan la zona y hasta hoy padecen la consecuencia de la escasez de agua potable y los altos contenidos de flúor y arsénico de las fuentes subterráneas.

Con un presupuesto de $34.989.810.037,49, la obra fue adjudicada por licitación pública a la Unión Transitoria entre las empresas: CPC S.A., Supercemento S.A.I.C., Rovella Carranza S.A. y C&E Construcciones S.A.

Ruta P.Nº 20: rehabilitarán 134,20 km.

La rehabilitación de la RP Nº 20 está planteada en dos tramos: desde el km 194 al km 246,90 y desde el km 246,90 al km 328,20. Esto implica tareas en 134,20 km en los que se realizará el bacheo, fresado, ensanche de estructura granular, construcción de base y sub-base, imprimación, riego de liga, carpeta de concreto, banquinas, ensanche de alcantarillas, señalización horizontal y vertical, y alumbrado. El presupuesto oficial es de $17.793.000.000.

Una recorrida por las obras

El gobernador Ziliotto y la intendenta Fernanda Alonso, guiaron al ministro Katopodis en una recorrida que incluyó la obra de una cisterna de 5.000 metros cúbicos que, con un presupuesto actualizado a febrero de 2023 de $854.326.752, lleva construido el 70% por parte de la empresa ILKA S.A.

También visitaron la nueva cisterna de 1.000 metros cúbicos y tanque elevador de 400 metros cúbicos en la Zona Sur de General Pico que, construido por la empresa IACO S.A. el 76% de la misma, implica una inversión de $851.165.315. En la misma zona, por un monto de $734.267.405 la empresa Balent S.A. lleva construido el 66% de la nueva estación de bombeo. Estas obras implican una inversión total de $2.439.759.472.