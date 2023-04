Ante un salón colmado, el Frejupa presentó su lista en Lonquimay

Este miércoles por la noche en el Centro de Jubilados de la localidad, hizo su presentación la lista del Frejupa de Lonquimay.

Ante un local repleto, Manu Feito el actual intendente y ya reelecto presentó uno por uno a todos los integrantes de su equipo para el período 2023-2027.

Estuvieron presentes la candidata a Vicegobernadora, Alicia Mayoral, El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa, Ariel Rauschenberger; El Ministro de Educación Pablo Maccione; el Secretario de Trabajo y Empleo, Marcelo Pedehontaa, el Presidente del IPAV, Jorge Lezcano, la directora general de Asistencia Social y Comunitaria Cinthia Zalabardo, el diputado provincial que va por su segundo mandato, César Montes de Oca, los intendentes de Miguel Riglos y candidato a diputado Federico Ortiz García, de Uriburu Pascual Fernández, de Doblas, Anelisa Gomez, de Chacharramendi Ariel Mauna. Los candidatos a diputados provinciales Hernán Perez Araujo, Liliana Robledo, Silvina Larreta, Graciela Salvini, Espartaco Marín, Juan Barrionuevo, Patricia George, Marcela Paez y León Nicanoff. Los ex intendentes Antonio Descalzi y el muy aplaudido Luis Rogers.

En primer término habló el intendente de Miguel Riglos y candidato a diputado provincial, Federico Ortiz García quien brevemente dijo «no pensaba hablar, pero la verdad da gusto venir a Lonquimay,» más adelante expresó que «el hecho de no tener un opositor enfrente genera mayor responsabilidad»

A su término dirigió la palabra el candidato a primer diputado, Hernán Perez Araujo quien ratificó lo expresado por Ortiz y dijo «como no hay un candidato de la oposición uno puede pensar que bueno nos podemos relajar total Manu ya está, Teté va a ganar, los concejales van a ganar, para eso está todo este apoyo de funcionarios del gobierno provincial y muchos que integramos la lista de diputados que queremos que Sergio Ziliotto sea nuevamente el gobernador, que Alicia Mayoral sea nuestra gobernadora y que tengamos en la Cámara de Diputados un número suficiente que nos permita gobernar».

«Entonces humildemente a ustedes que tienen el pago chico resuelto, que ya saben quien va a ser su intendente por los próximos cuatro años, les pedimos que no nos aflojen ni un tranquito, que siempre se puede un poquito más, para que en Nación, Provincia y en los Municipios el peronismo siga siendo gobierno».

«Venimos a participar de esta fiesta peronista, da mucho orgullo ver tanta gente, compañeros de los pueblos vecinos, a la compañera de Anguil que va a ser que la Ruta 5 sea toda peronista, Pascual y Ariel con su problema resuelto, la compañera de Doblas verdaderamente es un orgullo ver tanta gente acompañando a un intendente con muchísimo futuro en la provincia de La Pampa. acompáñenlo y ya que está acompáñenos a nosotros en este momento difícil que tenemos que poner la cara y hacernos cargo de problemas que no somos responsables, pero le vamos a poner la cara y vamos a explicarles a nuestros vecinos que queremos que nuestra Argentina, salga, se ponga de pie y salga de esta situación».»Para eso primero ocupémonos que nuestra provincia siga siendo peronista, que Lonquimay siga siendo peronista, muchas gracias», cerró.

Luego en representación de la lista de Lonquimay dirigió la palabra la candidata a viceintendenta y primera concejal Lourdes Díaz, Profesora de Educación Física del Colegio Secundario Nery Rubio y que actualmente es pareja de Leonardo de la Iglesia, rival de Feito en la última interna para intendente.

«Para los que no me conocen yo soy profe acá en el Colegio del pueblo, tengo alumnos desde los 11/12 años hasta 17/18 algunos están acá, otros son exalumnos, algunos colegas están también y la verdad que la escuela me ha abierto mucho la cabeza, me ha cambiado la cabeza,a intentar que mis necesidades no son las de la gente común, que son muchas, diferentes, todas complejas y todas cambiantes. Y un gobierno tiene que estar para eso para resolver esas necesidades, de la misma manera con las mismas ganas, y a la altura de todos. Espero poder aportar esa mirada integral, que atienda a todos, desde el más chiquito al más grande, y llegar a todos los sectores» completó.

También hablaron el candidato a segundo concejal Juan Marcelo Hernández:» El objetivo es sumar a la excelente gestion de Manu y todo su equipo, que estamos totalmente abiertos a todos que se trabaja con total transparencia y responsabilidad, y tenemos que sumar si o si a eso.

Hace cuatro años acompañé a Manuel en la lista, hoy lo hago desde otro contexto, un trabajo de unidad que es super importante, y volver a acompañarnos y que el 14 de Mayo Lonquimay siga creciendo, tirar todos para el mismo lado y trabajar en equipo, eso es lo importante» concluyó. La lista de concejales titulares se completa con Nicole Becerra, Fernando Fernández y Noemí García.



Cerró los discursos locales, la candidata a jueza de Paz, Evelia «Teté» León, quien ya lleva más de 15 años en ese cargo adonde llegó en la gestión de Luis Rogers y fue protagonista de la primera emoción de la noche al recordar que al intendente lo conoce desde niño y que lo quiere como a un hijo.

«Yo soy un poquito vieja ya, a comparación de todos los chicos, estoy gestionando desde el 2007 cuando fue el señor Mario Diaz y me convocó para que yo integre una lista y el señor Luis Rogers me acepta.Yo soy una agradecida de eso. Si no nunca hubiera integrado una lista.



Otro agradecimiento es que yo no soy de Lonquimay soy nativa de Catriló, pero el pueblo de Lonquimay hace ya 35 años me aceptó y me adoptó y me brindó un cariño que no se como agradecerlo, ya que con 15 años de gestión, este va a ser mi quinto mandato, tenia todo preparado para decir pero estoy muy emocionada, por la gente por todos los que vienen a acompañar a Manuel que en el 2019 cuando se va el negro me llama y me dice: Teté me tenés que acompañar en la lista y hubo que salir a buscar gente, no teníamos a nadie».

«Empezamos a caminar la calle, a golpear puertas, y que pasaba me decían no Manuel es muy jóven, que pasa con Manuel, es un cargo de mucha responsabilidad una Municipalidad, y yo por dentro decía Manuel lleva un empuje en esa juventud, quiere a su pueblo, y hoy lo ha demostrado».

«Por eso queridos lonquimayenses, queridos compañeros, queridos vecinos el 14 de Mayo nos vemos comprometidos a rebalsar las urnas con la 502.Toda completa. Estoy emocionada porque para mí Manuel es mi hijo, fue compañero de mi hijo y lo crie desde chiquito entonces uno tiene que ver estas cosas y como lo vivía el, como quería llegar a su localidad, su Lonquimay querido y tenerlo tan lindo como lo tenemos hoy. Entonces el 14 de mayo voten a la 502».

«Otra cosa es el agradecimiento a mi familia, al equipo del Juzgado, a nuestro equipo que trabaja a la par codo a codo, haciendo lo que haya que hacer» finalizó.