Ante la denuncia, Milei anunció que dará marcha atrás con el aumento de su sueldo y culpó a Cristina Kirchner

El presidente aseguró que se trató de un incremento “automático” y culpó a la ex vicepresidenta por haber firmado un decreto en 2010. La diputada Tolosa Paz había publicado los aumentos en las redes.

El presidente, Javier Milei, anunció este sábado que dejará sin efecto un aumento del 48% para el personal jerárquico del Poder Ejecutivo, tras una publicación de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz donde denunció al mandatario de decretar un incremento del 48% para su salario y el de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado.

En ese sentido, Milei culpó a Cristina Kirchner por haber implementado en 2010 una normativa que estipulaba que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la Administración Pública.

Por otra parte, Milei consideró que en “un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

Una hora más tarde, la ex jefa de Estado publicó una replica a la acusación del mandatario. “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, interrogó CFK.

“Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, criticó la ex presidenta.