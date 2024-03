ANSES cuándo cobro: todos los pagos de la semana con cambios por los feriados

La Administración Nacional de Seguridad Social sigue con los pagos del tercer mes del año con bono y aumentos.

La ANSES pagará en la semana del lunes 25 al miércoles 27 de marzo de 2024 jubilaciones y pensiones y otras prestaciones, que tienen incluido el aumento del 27,18 por ciento por la Ley de Movilidad.

Jueves y viernes serán feriados por Semana Santa y eso modificó el calendario de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social.

En marzo de 2024, además de la actualización de haberes, se modificó una de las condiciones para acceder a las asignaciones familiares que liquida la ANSES. Este cambio fue oficializado por el Gobierno a través del Decreto 194, firmado por el presidente Javier Milei y la totalidad del Gabinete nacional.

El nuevo decreto elimina el techo de $1.980.000 que regía desde diciembre de 2023 para cada integrante y de $3.960.000 como tope máximo del grupo familiar. Ahora, el condicionante desciende a $1.077.403 por integrante y a $2.154.806 como máximo para el grupo familiar.

Como resultado de este cambio, menos personas serán elegibles para cobrar asignaciones familiares.

Para el cálculo del pago de estas asignaciones, se considera el «Ingreso del Grupo Familiar» (IGF), que consiste en la suma de todos los ingresos del grupo familiar. Esto incluye:

.Las remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931 que presenta mensualmente en AFIP a los trabajadores en relación de dependencia, excluyendo horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo.

.La Asignación Familiar por Maternidad / Maternidad Down (si corresponde).

.Las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico.

.Los haberes de jubilación y pensión.

.El monto de la Prestación por Desempleo.

.Planes Sociales.

.Las sumas originadas en Prestaciones Contributivas .

ANSES remarcó que a partir del primero de marzo las jubilaciones, pensiones y asignaciones tienen un aumento del 27,18 por ciento por la Ley de Movilidad.

Los titulares d jubilaciones y pensiones que perciben un haber mínimo cobrarán a partir de este mes el bono de 70 mil pesos. De esta manera, y teniendo en cuenta el aumento del 27,18 por ciento por la Ley de Movilidad, el haber mínimo asciende a 134.445 pesos, por lo que, sumado este bono, reciben un total de 204.445 pesos.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

. DNI terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

CALENDARIO COMPLETO

. DNI terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

.DNI terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo

Prestación por Desempleo

. DNI terminados en 4 y 5: lunes 25 de marzo

CALENDARIO COMPLETO

. DNI terminados en 6 y 7: martes 26 de marzo

.DNI terminados en 8 y 9: miércoles 27 de marzo

Asignaciones Pago Único

. Todas las terminaciones de documento: 7 de marzo al 9 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

.Todas las terminaciones de documento: 8 de marzo al 9 de abril .