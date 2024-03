ANMAT prohibió una serie de productos estéticos

De acuerdo con la Anmat se trata de productos falsificados cuyas condiciones de producción se desconocen y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta y uso en todo el país de una serie de productos utilizados en centros de estética.

Así quedó plasmado en la Disposición 2461/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se «prohíbe el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: 1. Customized Kit. Stayve. Korean Cosmeceutical Ampoule Brand. Manufacturad by EVIE; 2. Nanosoft Microneedles, microneedles for intradermal injection 0.6 mm long 30 units. Filled Laboratoires. REF AS4015, LOT MJ20B028, (vencimiento) 2025-02-01, (21) AS4015. Distributed by Laboratoires Fill-Med, 2-4 rue Lisbonne, Paris, France. NanoPass Technologies Ltd., 3 Golda Meir St., Nes Ziona, Israel».

De acuerdo con la Anmat, el organismo pudo constatar que las unidades originales en poder de la empresa que los importó difiere de las investigadas a partir de una denuncia y por lo tanto pudo confirmar que las unidades sospechadas no fueron ingresadas al país por la firma que representa.

Por lo tanto estimó que se trata de productos médicos sin autorización de las que se desconoce la verdadera composición y las condiciones de fabricación y por ello potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.