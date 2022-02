ANMAT prohibió una miel y una serie suplementos dietarios

ANMAT prohibió una miel y una serie de suplementos dietarios por considerarlos ilegales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este miércoles la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una miel patagónica y de un suplemento dietario ya que no contaban con los registros sanitarios necesarios.

A través de las Disposición 1579/2022 publicada en el Boletín Oficial este miércoles el organismo informó que la “Miel Kalfú Rayén, Miel de flor azul de la cordillera, Producida en Aluminé, Patagonia Argentina, Elab. 03/21. Aluminé, Neuquén. Lote 01.21., Consumir antes 03.23, RENSPA 14001000005.00, RNPA 15.002.490, Peso Neto 470 grs».

El texto resalta que «el producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), por carecer de autorización de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RNPA inexistente, resultando ser un producto en consecuencia ilegal».

Es por este motivo que la entidad decidió: «Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: Miel Kalfú Rayén, Miel de flor azul de la cordillera, Producida en Aluminé, Patagonia Argentina, Aluminé, Neuquén, RENSPA 14001000005.00, RNPA 15.002.490”, por carecer de registros de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al consignar en su rotulo un número de RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia u producto ilegal».

En tanto, en la Disposición 1580/2022 informó que luego de un procedimiento de Gendarmería incautaron la totalidad de los siguientes productos detallados: “Suplemento dietario L-Tyrosine 500 mg, 100 y 200 cápsulas”, “Suplemento dietario, Ashwagandha Standardized, Extract 1500 mg, 90 y 180 cápsulas, Ashwagandha, Extracto Estandarizado (Withania Somnifera)”, “Ashwagandha Standardized Extract 1500 Mg Dietary Supplement 180 Cápsulas (Extracto Estandarizado Con Aswagandah (Withania Somnifera) 1500 Mg – Suplemento Dietario)”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement 60, Cápsulas Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement 60 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)” todos marca “VITAMINS BECAUSE YOU ARE WORTH IT”, “Cranberry Concentrate 30,000 Mg, Plus C. 90, Quick Release Capsules. Ultra Triple Strength. Arándano, Concentrado + Vitamina C”; “Rhodiola Root 1000 Mg Dietary Supplement 120 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Rhodiola, Lote 86910, Vto: 06-2023”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement, 60 Capsules, Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)”, “Saw Palmetto 450 Mg, 250 Capsules Saw Palmetto (O Sabal)”, “High Potency D3 250 Mcg (10.000 UI) 100 Quick Release Softgels Vitamina D 3 Cápsulas Blandas” y “Ultimate Natural Astaxanthin 12 Mg Dietary Supplement 60 Cápsulas Astaxanthin 12, Suplemento Dietario”, “Multicollagen Protein, Types I, Ii, Iii, V, X. Multipeptides. 180 Capsules. Proteína de Colágeno Múltiple X 180 Cápsulas”, “High Potency D3 250 Mcg (10.000 UI) 100 Quick Release Softgels Vitamina D 3 Cápsulas Blandas, Lote: 94979 Vto: 05-2023”, “Melatonin 10 Mg, 120 Tablets. Melatonina 120 Mg, Comprimidos Lote:95067, Vto: 03-2024”, “Ultimate Natural Astaxanthin 12 Mg Dietary Supplement 60 Cápsulas Astaxanthin 12, Suplemento Dietario”, “Vitamin D3 Dietary Supplement 100 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Vitamina D3”,”Milk Thistle Seed Extract 1000 Mg Astragalus. Dietary Supplement 100 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Astragalus”, “Rhodiola Root 1000 Mg Dietary Supplement 120 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Rhodiola”, “Astragalus 1500 Mg Dietary Supplement 90 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto De Astragalus”, “Ultra Men’s Hard Max Dietary Supplement, 60 Capsules, Suplemento Dietario Con Yohimbe (Pausinystalia Yohimbe)”, “Saw Palmetto 450 Mg, 250 Capsules Saw Palmetto (O Sabal)”, “High Potency D3 250 Mcg (10.000 UI) 100 Quick Release Softgels Vitamina D 3 Cápsulas Blandas”, “Max Biotin 10000 Mcg , 90 Cápsulas, Suplemento Dietario Con D-Biotina L: 94029; Vto: 02/24”, “Rhodiola Root 1000 Mg Dietary, Supplement 120 Cápsulas, Suplemento Dietario Con Extracto de Rhodiola”, “Astragalus 1500 Mg Dietary Supplement, 90 Cápsulas, Suplemento Dietario con Extracto de Astragalus, L: 98208, Vto: 04/24” todos marca “PIPINGROCK.COM NY USA”, “Alpha Lipoic Acid 600 Mg Plus Biotin Optimiser 90 Capsules Ácido Lipoico Alfa + Optimizador de Biotina, 90 Cápsulas, Lot: 90032, Vto: 10/2023” de la marca “HORBÄACH”, “Monstertest 6000 + Mg Maximum Strength Dietary Supplement (Suplemento Dietario) 120 Tablets (Comprimidos)” todos marca “ANGRY SUPLPLEMENTS”, y “Gurmar Glucose Metabolism – 90 Comprimidos” y “Choise 50 – 60 comprimidos”, “BIOEFA WITH CLA, Mezcla de aceite de pescado”, “CARDIO, OvoFactor”, “COLLAGEN, Vitaminas A, C y E y biotina”, “ENERGY GO STIX BERRY (165 G) UltraFactor /OvoFactor”, “GLUCOACH 120G, UltraFactor/ OvoFactor”, “GLUTAMINE PRIME, NanoFactor”, “IMMUNE ORANGE SPRAY, UltraFactor, NanoFactor, La plata coloidal, Zinc”, “KBU, UltraFactor/OvoFactor”, “LIFE C (60 pastillas),Vitamina C”, “MALEPRO (90pastillas) UltraFactor, Transfer Factor, NanoFactor, Saw palmetto”, “MUSCULO SKELETAL FÓRMULA (60 pastillas), Alfalfa, garra del diablo y cúrcuma”, “RECALL (90G), UltraFactor, OvoFactor, NanoFactor, Extractos de semillas de soja”, “RENUVO, UltraFactor, OvoFactor, NanoFactor, Extracto de raíz”, “RIOVIDA STIX, UltraFactor, OvoFactor,Transfer Factor, NanoFactor”, “RITE START KIDS & TEENS (120 PASTILLAS), UltraFactor, OvoFactor, Transfer Factor, NanoFactor”, “RITE START/MEN”, “SLEEP RITE AMJ (60), Extracto de raíz de valeriana”, “TRI-FACTOR PLUS (60 pastillas c/u) UltraFactor, OvoFactor, Transfer Factor, NanoFactor”, “VISTA (60 pastillas) UltraFactor, OvoFactor, Transfer Factor, NanoFactor”, “ZINC FACTOR, Ionic Zinc” todos marca “4LIFE”».

Apuntan que esto suplementos dietarios «no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como fueron producidos, elaborados y/o fraccionados». Es por esto que la ANMAT dispuso prohibir «la comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea y digitales».