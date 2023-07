Anchorena: Una localidad con plena ocupación

Tomás Manuel de Anchorena tiene sus particularidades, en los tiempos que se viven que no haya desocupación y que entre el 80 y 90 por ciento de la población pague los impuestos municipales, no es poco.

“Estamos con varias obras, tanto provinciales como municipales”, afirmó en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias el intendente Gustavo Pérez quien además destacó que las últimas lluvias “trajeron alivio” para un sector muy importante. Comentó sobre varios programas de ejecución local y destacó que “sin la ayuda del Gobierno provincial nada sería posible”. También se refirió al convenio con el Centro de Jubilados que permite la contratación de profesionales. Consideró que están “muy aliviados y contentos con estas lluvias que mejoran un poco el futuro del campo. En La Pampa cuando llueve, aunque sea un poco nos cambia la cara a todos porque dependemos mucho de la agricultura y de la ganadería”.

Obras

En Tomás Manuel de Anchorena se generan obras no solo desde el municipio sino también desde el ámbito privado. “En viviendas llevamos adelante planes municipales como por ejemplo el de veredas, tapiales y ahora el de frente de viviendas dándole la oportunidad a los vecinos y vecinas que puedan hacer mejoras en sus casas otorgando una facilidad de pago con la intención de ayudar y a la vez generar fuentes de trabajo a los albañiles que a su vez ocupan gente y se arma una cadena que ayuda a toda la comunidad”.

Explicó que “son planes de construcción de veredas, tapiales y de frentes, este último consiste en el recambio de aberturas, revoque, pintura que genera fuentes laborales y da la oportunidad de reacondicionar sus viviendas lo que le da una vista más bonita a nuestro pueblo. Se hacen con fondos municipales lo que permite un acceso más inmediato, uno trata de hacer estas cosas en base a las condiciones económicas actuales, desde el municipio pudimos armar un fondo económico y las cuotas se cobran n las tasas municipales lo que permite que la municipalidad pueda tener un cobro de tasas municipales de entre el 80 y el 90 por ciento, un número muy importante que por ahí es un problema en otros municipios”.

Indicó que “las cuotas de estos planes son en 12 y 24, los planes de veredas y tapiales no llevan intereses y en cuanto al plan de frentes de viviendas llevan un pequeño interés debido a que los costos son más elevados. Hay alrededor de 15 inscriptos ya resueltos, dos en ejecución y casi 30 personas en espera”.

Puntualizó que “los trabajos no se hacen con empleados municipales sino con albañiles, pintores y otros profesionales que hay en el pueblo, los tapiales con la fábrica de pre moldeados que es privada generando trabajo genuino. La idea y los planes de tapiales comenzaron a concretarse ni bien comenzamos la gestión en el año 2016 luego seguimos con el de construcción de veredas y en 2019 se comenzó con el de los frentes de viviendas. Siempre con el objetivo de generar trabajo local, hay una fábrica de aluminios a quien también se le da la posibilidad de vender sus productos, es un circuito donde el dinero queda siempre en la localidad”.

Viviendas Sociales

El intendente apunto que “estamos construyendo 8 viviendas que están en el 80 por ciento de su terminación y hemos presentado toda la documentación para comenzar 8 viviendas más, no se cubre la totalidad de la demanda habitacional debido a que somos un pueblo limítrofe con la provincia de Buenos Aires donde mucha gente se viene a vivir acá por miles de motivos como por ejemplo la salud pública de La Pampa que es muy eficiente y por trabajo. Gracias a Dios estamos siempre trabajando junto al gobierno provincial para lograr más casas para Tomás Manuel de Anchorena y es muy importante que en un año se puedan estar ejecutando 16 viviendas en un pueblo de 500 habitantes incluida la zona rural. A fines del año pasado hicimos la entrega de 4 casas, estamos próximos a entregar 8 y por comenzar 8 más”.

Albergue municipal

Mencionó que “es el proyecto que tenemos para este año, la construcción de un albergue municipal para 80 personas y de esta manera cubrir las necesidades de alojamiento de los encuentros deportivos y culturales que se organizan. Es una falencia que tenemos y con este albergue se va a solucionar. También beneficia a eventos que ya tenemos como la fiesta de carnaval que se ha hecho muy importante para la zona y ya llevamos tres años consecutivos de realización, también el centro tradicionalista local organiza su fiesta de la Tradición y es por eso que se necesita imperiosamente tener un lugar para alojar a quienes vienen a visitarnos. En verano nos gusta interactuar con distintas localidades, con encuentros de personas mayores que vienen a disfrutar de todo lo que ofrecemos”.

Añadió que “la obra se hace entre la Municipalidad y el gobierno de la provincia de La Pampa, esta obra y la construcción del nuevo frigorífico para para pequeños animales son las dos obras más importantes que llevaremos a cabo”.

Añadió que “con respecto al frigorífico ya se han realizado todas las presentaciones en Medioambiente y estamos a la espera del informe de impacto ambiental para comenzar con la construcción del frigorífico que ampliará la faena de 70 u 80 animales a 250 diarios faenados con 6 puestos de trabajo. Tenemos una zona de faenado de cerdos lo que nos permite proyectar para adelante la posibilidad de un frigorífico ciclo 2 con alguna empresa que quiera venir a instalarse y será muy importante no solo para nosotros sino para toda la zona”.

Gustavo Pérez aseguró que “Tomás Manuel de Anchorena es un pueblo que apuesta a lo productivo, tenemos instalada una empresa aceitera con 12 puestos de trabajo, el emprendimiento de Cítricos Pampa que la vienen peleando y con ellos es la primera vez que la provincia de La Pampa produce plantas cítricas y que eso sea en nuestra pequeña localidad es un logro muy importante. Desde los municipios siempre tenemos que dar posibilidades, vivimos en una provincia donde tenemos tierras y si bien a veces la situación actual no ayuda debemos acompañar y apoyar proyectos y emprendimientos”.

Profesionales en la localidad

Reconoció que “otra de las falencias que tenemos todos los pueblos chicos que estamos distantes de la ciudad capital es la falta de profesionales. Entre el municipio y Salud de la provincia tenemos la posibilidad de que Tomás Manuel de Anchorena hoy cuente con una fonoaudióloga, una nutricionista, una acompañante terapéutica para estimulación temprana para los chicos, hace poco adquirimos el equipamiento para fisioterapia y que las rehabilitaciones se hagan acá, viene un oftalmólogo, vamos a tener muy pronto una pediatra, una psicóloga, y en un convenio con el centro de jubilados y pensionados que nos presta las instalaciones los profesionales pueden atender en ese lugar atendiendo con obras sociales y mediante convenios con el municipio se trabaja con Acción Social para darle la posibilidad a todas las personas puedan tener atención de la salud”.

“También tenemos una iglesia muy linda que s ele está haciendo remodelaciones junto al gobierno provincial y todo lo que podemos lograr para Tomás Manuel de Anchorena se puede por el acompañamiento permanente que tenemos del gobierno de La Pampa, sino sería imposible, recalco y felicito al Gobierno porque para nuestro gobernador Sergio Ziliotto y sus funcionarios no hay pueblos grandes ni chicos y siempre está el apoyo para las necesidades que tenemos todos los intendentes e intendentas”, concluyó.