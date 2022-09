Alzheimer: la importancia del abordaje multidisciplinario

En el marco del Día Mundial del Alzheimer se realizó una jornada de concientización sobre esta enfermedad.

A través de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social se llevó a cabo una una jornada sobre esta patología destinada a pacientes, familiares, cuidadores y profesionales.

Los disertantes Ignacio Etchepareborda (médico neurólogo), Misael Schapert Berpof y María Sol Allende (Rehabilitación Neurocognitiva), Pilar Gallego (terapista ocupacional), Gustavo Heider (kinesiólogo), Daniela Ortiz, Nahuel Troncoso (Musicoterapeutas), acompañados por Silvia Gonzalez, directora Provincial de Personas Mayores y coordinacionados por Laura Vigliotta, jefa del Sevicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas, repasaron diferentes temáticas sobre la enfermedad y las consecuencias de la misma.

Laura Vigliotta remarcó la importancia de cómo actuar después de tener un diagnóstico oportuno ”una vez hecho el diagnóstico, es fundamental realizar un abordaje multidisciplinario, acompañando en el proceso al paciente y a su entorno”, expresó a la Agencia Provincial de Noticias.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, es un proceso degenerativo producido por la pérdida progresiva de neuronas especialmente en el área del hipocampo, lo que conlleva con el tiempo a los problemas de memoria, forma de pensar, lenguaje, trastornos en la conducta y/o de realizar actividades de la vida diaria. Afecta princialmente a mayores de 65 años, aunque hay variantes tempranas antes de esa edad. Las personas con antecedentes familiares pueden ser más propensas a desarrollarla.(sólo 5%). Para el diagnóstico se realiza la evaluación neurológica, laboratorio, neuroimágenes y la evaluación cognitiva.



En la actualidad no existe tratamiento que detenga la patología, pero se pueden realizar junto al tratamiento médico, intervenciones para retrasar su evolución y mejorar la calidad de vida.

La profesional agregó que «el principal factor de riesgo para esta enfermedad es la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de padecerla. Es importante aclarar que no es parte del envejecimiento normal”.

“Dentro de la prevención existen factores como diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo, etc, que si podemos modificar en nuestra vida cotidiana ayudará a tener un cerebro más saludable. Todo lo que sea bueno para nuestro corazón es bueno para el cerebro, sin olvidarnos de la importancia de las relaciones sociales y mantener nuestro cerebro activo», enfatizó Vigliotta.

Cuidado del cuidador

«El cuidado del cuidador es una de las cuestiones centrales, en el abordaje del tratamiento de una persona con esta patología. La persona con Alzehimer demanda asistencia y deben ser personas informadas en cuestiones relacionadas a la enfermedad: sea un familiar o personas dedicadas al cuidado, deben saber cómo evoluciona la patología. Deben conocer porqué falla la memoria del paciente. Qué es lo esperable ahora y en un futuro», concluyó.