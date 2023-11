Alpachiri vivió la primera Fiesta Provincial de la Tradición

Una multitud se acercó para participar del desfile organizado con motivo de la concretarse la primera Fiesta Provincial de la Tradición, la cual ya llevaba hasta el momento 35 ediciones.

Entidades intermedias, clubes, instituciones educativas, centros tradicionalistas, deportistas y cada uno que quiso mostrar el potencial cultural de la localidad hizo su paso frente al municipio donde las autoridades, encabezadas por el intendente Rubén Mûller le hicieron entrega de un presente. “Acá se realza la cultura de los pueblos, algo que no tenemos que perder”, dijo en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el intendente municipal, Rubén Mûller.

El jefe comunal comentó que “es la primera Fiesta Provincial de la Tradición y la trigésima quinta de manera local ya que se viene haciendo hace muchos años en Alpachiri” y agregó que “fue un trámite que veníamos haciendo hace mucho tiempo con el centro tradicionalista El Lazo y gracias a Cultura y Turismo del Gobierno provincial a la buena predisponían del gobernador Sergio Ziliotto para resaltar estas fiestas típicas en los pueblos hemos logrado que este año 2023 tengamos nuestra primer fiesta provincial y es la única de carácter provincial que tenemos en Alpachiri por lo que es un orgullo para esta parte del sur de la provincia de La Pampa”.

Consideró que “si bien la gente vive y convive en los pueblos todos los días con los bomberos, con quienes están en el automovilismo, las escuelas y demás instituciones es algo muy particular pero cuando se muestra en estas fiestas es como que se realza y se sienten orgullosos los papás de traer a sus chicos, la familia en sí de ver a sus hijos corredores, a sus esposas y esposos y torna a la fiesta muy familiar o familiera”.

Sobre la gente que muestra sus animales, las mejores ropas y los emprendados manifestó que “si bien en los campos andan a caballo siempre, verlos a todos juntos en el desfile y el colorido que eso implica hace que la gente participe y genere eso en comunidad, la comunidad de Alpachiri se junta en estas fiestas populares para realzar y mostrar a los visitantes y la región lo que se realiza en Alpachiri”.

Recordó que “desde que los bomberos de Alpachiri están en la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios y a su vez en la federación nacional, reciben muchos aportes para equipamiento y Dios quiera que esos aportes no se corten en un futuro porque la verdad es que son muy importantes para dotar a las instituciones como los bomberos de equipamiento de primer nivel para llegar rápido a los siniestros y de manera efectiva. Ojalá nunca nadie necesite de los bomberos pero si eso sucede deben estar equipados con todo lo necesario y las últimas tecnologías para acudir en ayuda”.

Aseguró que “Alpachiri es una localidad que tiene mucho deporte y eso se ve reflejado los fines de semana con la cantidad de combis que salen para distintos lugares, el municipio tiene dos a disposición de las instituciones y si están contamos con dos empresas privadas para contratar y cubrir esas necesidades de transporte de nuestros deportistas. Entre tantos deportes tenemos un jugador de Padel que clasificó para ir a jugar a Brasil un panamericano, una jugadora es campeona nacional en Atletismo, hay Jockey, futbol masculino y femenino, básquet, atletismo, patín, etc. Hay mucha actividad deportiva que junto a las culturales, los chicos, los jóvenes y las familias tengan que hacer y a que dedicar sus tiempos”, finalizó

Fotos: Marcela Sanchez