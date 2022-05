Alpachiri: Más de 400 personas en la 19° Fiesta de la Carneada

Después de un paréntesis debido a la pandemia, la localidad de Alpachiri revivió la tradicional Fiesta de la Carneada, en este caso la 19° edición de la “Schlachfest” nuevamente fue un éxito, con la presencia multitudinaria de gente.

Las actividades se desarrollaron en el SUM recientemente inaugurado y contó una importante presencia de funcionarios que acompañaron a la colectividad alemana y al intendente municipal Rubén Mûller.

Asistieron el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el de Seguridad, Horacio di Napoli; el subsecretario de Energías Renovables, Claudio Gordillo; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Héctor Iervasi; el delegado municipal de Casa de Piedra, Martín Borthiry y la diputada provincial Valeria Lujan.

La cena consistió en fiambres tradicionales elaborados por la comunidad alemana, ensaladas típicas, asado y como postre la tradicional Riwwen Kuchen (Torta Alemana), baile y festejos hasta entrada la madrugada.

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Ariel Rauschenberger –en diálogo con la Agencia Provincia de Noticias- expresó que “es un orgullo, un honor y una gran satisfacción compartir esta fiesta que la pandemia había imposibilitado de realizarla, hoy tenemos dos alegrías, la fiesta nuevamente con un marco de público tan importante y la otra buena noticia es que lo estamos haciendo en un salón recientemente inaugurado. Se trata de un salón como se merece la gente de Alpachiri y de la zona para tener una fiesta de la categoría que es la Fiesta de la Carneada”, afirmó.

Por su parte el ministro de Seguridad, Horacio di Napoli consideró el acompañamiento de funcionarios como «un deber” y añadió que “el Gobernador fue claro cuando nos dijo que teníamos que andar, fundamentalmente en Seguridad. Hoy nos tocó participar de esta fiesta que fuimos invitados por el intendente, la verdad que una fiesta muy linda con gente de la localidad y de otros lados disfrutando de esto”.

Di Nápoli aclaró que “es la primera vez que vengo” y calificó como “una muy buena experiencia” la presencia en el lugar junto a la colectividad alemana. “Disfrutamos de comidas típicas y nunca nos cansamos de aprender, hoy el intendente me iba explicando qué es lo que comíamos, cómo se hacían, todos los días aprendemos algo”, reiteró.

El intendente municipal, Rubén Mûller agradeció la importante presencia de funcionarios provinciales resaltando “el acompañamiento permanente” del Gobierno provincial. El jefe comunal contó que si bien esta es XIX edición de la Fiesta de la Carneada, la Asociación Descendientes de Alemanes del Volga cumple 49 años de vida. Indicó que esta es una fiesta que se viene realizando con la finalidad de reunir a la comunidad “como se hacía antes en los campos que se invitaba a los vecinos y la carneada duraba una semana completa”.

Para esta edición hubo mucho trabajo previo, alrededor de una semana cocinando, preparando los fiambres entre mujeres y hombres, pero para destacar el grupo de “Mujeres laboriosas”.

Rubén Mûller no dejo pasar la oportunidad para destacar el salón donde se realizó la fiesta fue una promesa del ex gobernador Carlos Verna y “la continuidad del compromiso con el actual gobernador Sergio Ziliotto que nos siguió mandando los fondos y llegamos a la inauguración con su presencia. Hoy podemos realizar los festejos gracias a este lugar que tenemos también”, finalizó el jefe comunal.

Fuente: lavozdelospueblos.com.ar