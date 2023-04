Alicia Mayoral: «si me necesitan o necesitan a cada uno de los que está acá en la lista para ir a buscar a un compañero, cuenten con nosotros»

Anoche en General Acha en el acto de presentación de la lista del Frejupa, la actual diputada y candidata a vicegobernadora Alicia Mayoral brindó un encendido discurso que fue interrumpido más de una vez por los aplausos y participación de la gente.

Alicia Mayoral comenzó arengando a la militancia cuando expresó » tenemos que ir a contarle al peronista que no hay nada mejor que otro peronista, necesitamos ir a contagiar a ver ¿ que se creen ustedes quienes hicieron las obras que se están haciendo acá ?

Y voy a hablar de pavimento, CDI, Travesia urbana, ustedes se creen que fue magia ? ustedes se creen que fue el intendente con los recursos de acá ?. Fue el gobierno provincial con su gobernador y su equipo.

Hay que ver y hay que ir a contar que todo lo que está hecho acá se hizo porque el compañero Ziliotto, lo prometió y lo cumplió. Pero no lo hizo para el bien de este intendente, lo hizo para el bien de cada uno de los habitantes de General Acha.

Entonces que el árbol no nos tape el bosque, yo no se me puedo enterar más o menos, pero este no es un problema de hombres ni de nombres, esto es un problema de proyectos y a lo mejor los que están acá no necesitan tanto del peronismo pero hay que ir a golpear la puerta a ese Municipio y decir que uno necesita algo, muchachos pónganse en la sensibilidad, pónganse en el corazón de esa gente.

El único que puede resolver los problemas todos los días es el peronista, luchemos por favor, miren que hermosa lista que hay, vayamos a buscar ese que no está tan contento, expliquémosle que no se si se le paso la bronca, pero que tiene que venir, que necesitamos ganar, que necesitamos recuperar General Acha, pero esto no es por nosotros, no es por los sellos, es por el que menos tienen.

Cuando miro y no soy sonsa muchachos, yo veo la cantidad de caras que faltan, y son caras conocidas, son caras que traccionan votos, vayan a buscarlos no les de verguenza, si me necesitan o necesitan a cada uno de los que está acá en la lista para ir a buscar a un compañero, cuenten con nosotros.

Los candidatos a diputados no vinieron por la foto, Yo no vine por la foto compañeros, vine a acompañar y a decirles que estamos a disposición de cada uno de ustedes, donde quieren que vayamos ?

Allí fue interrumpida por una compañera que le dijo; «Eso es lo que hay que hacer» a lo que Mayoral agradeció.

Luego la candidata a Vicegobernadora continuó: » El actual y futuro gobernador porque el 14 de mayo tenemos que ganar acá, allá y en todos lados.

Nuevamente fue interrumpida por una militante que gritó: el 14 tenemos que ganar a lo que Alicia respondió, ¡ vamos compañera ¡.

Luego retomo «el gobernador les manda un gran saludo y creo que esto que digo yo es lo que sentimos cada uno de los compañeros y compañeras creo que tenemos que salir a buscarnos, a querernos, no lucho solamente por la fórmula, no es Ziliotto y Mayoral, es esta lista que está acá, por favor salgamos a buscar el voto de cada uno, contemos lo que se hizo, contemos lo que vamos a hacer, reunámonos y cuenten hoy mañana y siempre con cada uno de los que estamos acá, compañeros el 14 de Mayo quiero verlos festejar, el 14 de Mayo tenemos que festejar, un abrazo grande a cada uno de ustedes» concluyó.