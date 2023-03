Alicia Mayoral: «me falta alguien en esta mesa, pero ya va a venir y siento que está acá»

La candidata a Vicegobernadora del Frejupa, Alicia Mayoral bajó un emotivo mensaje durante el acto de presentación de la lista completa para la ciudad de General Pico.

En el inicio dijo » hoy es el día que soñé», y luego agregó haciendo referencia a su conductor, Carlos Verna: «me faltan algunas cosas para que este sueño hubiese sido total: me falta alguien en esta mesa, pero ya va a venir y siento que está acá. Hoy es el día en que la emoción le gana a la razón».

Este es el texto completo de su discurso:

“Hoy Fernanda dijo vamos a decir lo que sentimos, lo que hacemos y hoy es el día que soñé, me faltan algunas cosas para que este sueño hubiese sido total: me falta alguien en esta mesa, pero ya va a venir y siento que está acá. Hoy es el día en que la emoción le gana a la razón y yo solamente pensé en decirles gracias compañeros y compañeras, porque acá los cargos están de más, esta es la casa de todos y todas, acá los sellos no existen, acá venimos a decirnos lo que sentimos.

Los busco, trato de evadirla rápido para no emocionarme pero a cada uno de los que están acá los conozco por el nombre, por el sobrenombre y por alguna anécdota que tenemos. Estoy orgullosa del espacio que me toca en este momento, por lo que voy a salir descaradamente a buscar mi voto porque no solamente creo en esta lista maravillosa que se ha formado y no solamente creo en la gestión y en todo el accionar de Sergio Ziliotto. Creo en el peronismo que está de pie y lo tenemos que decir. Al peronismo hay que sentirlo y en Pico se siente y mucho, por eso hoy demostrémoslo en la calle, en el trabajo,en la casa.

No nos eligen por casualidad, nos eligen porque somos capaces de resolver todos los días los problemas y ustedes saben que cuando no se puede también decimos no. Yo podría enumerar un montón de acciones que van a venir pero en realidad no es el momento, es el momento de presentar la lista local, de decirle a Fernanda y a Campito que acá estamos, el momento de decirles a ustedes que acá estamos, que llamen, hay que reunirse, hay que debatir.

Caminamos siempre, pero no quiero caminar sola, quiero caminar con ustedes compañeros, acompáñenos por favor. El triunfo del 14 debe ser contundente, un abrazo, con mi mochila me verán”